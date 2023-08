El defensa que pudo estar en la lista de Néstor Lorenzo pero perdió la oportunidad por dopaje

.Publicidad.

A puertas de saber quienes estarán en la convocatoria de la selección Colombia para el debut de las eliminatorias sudamericanas, el fútbol colombiano se despertó con la noticia de que uno de los jugadores que está abriendo pista para estar en la selección fue sancionado. Jherson Mosquera, el lateral que fue campeón con el Deportivo Pereira a finales del 2022, no podrá jugar durante los próximo cuatro meses, después de que la Federación Colombiana de Fútbol lo castigara.

¿Por qué la FCF sancionó a Jherson Mosquera, uno los jugadores que pintaba para estar en la convocatoria de la selección Colombia?

Según los confirmaron los medio argentinos, Rosario 3 y Olé, Jherson Mosquera, quien actualmente milita en Newell's Old Boys, utilizó sustancias prohibidas mientras jugaba en Colombia. Después de ratificar el positivo por dopaje, la FCF tomó cartas en el asunto y lo inhabilitó para jugar de manera profesional. El futbolista podrá seguir entrenando en el equipo argentino, pero no jugará, pues el club decidió no rescindirle el contrato.

⚠️ AHORA || #Newells🔴⚫️



El lateral colombiano Jherson Mosquera fue sancionado por la Federación Colombiana de Fútbol, a causa de un doping positivo, en un partido del año pasado.



🕗 El futbolista estaría inhabilitado por 4 meses



Vía @PabloRubiok7 pic.twitter.com/nbiET0RuGV — Pressing Deportivo (@Pressing989) August 23, 2023

Los números de Jherson Mosquera eran buenos en términos de apariciones en su club. Desde que llegó a Argentina a principios del 2023, el jugador se posicionó en la titular del club lepra. En lo que va del año suma 26 partidos jugados y dos goles, lo que lo puso en la mira para una posible convocatoria a la selección.

Cuáles son las opciones de la selección Colombia en la posición de lateral derecho

Entre los laterales derechos colombianos que brillan en el exterior, el que más probabilidades tiene de ser convocado es Daniel Muñoz. El canterano de Nacional ha estado en las ultimas convocatorias y ha tenido buenas participaciones en la selección. Otro de los nombres también sería Santiago Arias, jugador de la MLS. Sin embargo, Jherson Mosquera era una buena opción para la tricolor debido a su regularidad.