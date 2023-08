¿Sabía usted que los perros de gran tamaño viven menos que los pequeños? Esta es la razón

.Publicidad.

Existen algunos mitos sobre las diferencias entre los perros grandes y los perros pequeños, pero el más popular es que los primeros viven menos que los segundos. Esta duda fue resuelta, gracias a un estudio. Un grupo de expertos de la Universidad de Adelaide, en Australia, se dio a la tarea de estudiar la causa de lo anterior y los resultados fueron impresionantes. No hay límites para saber cuántos años vive un perro.

El porqué es debido a la cría selectiva por tamaño, la que causa que los perros grandes tengan más riesgos de tener cáncer. El estudio realizó un análisis a 164 razas de perros de todos los tamaños. Desde las más enormes hasta las más diminutas. Recordemos que uno de gran tamaño tiende a vivir de 10 – 13 años, mientras que uno pequeño 17 años.

Uno de los doctores que realizó el estudio fue Jack da Silva, quien explicó que no se trata de que los perros grandes envejecen más rápido, si no de que conforme aumenta el peso corporal crecen las probabilidades de desarrollar cáncer. La razón era muy simple, un retraso evolutivo en las defensas contra el cáncer en el organismo, las cuales no pueden seguir el ritmo de la cría selectiva de los perros más grandes.

Básicamente, los perros de estos tamaños emplean muchos recursos en su desarrollo y no los suficientes en el sistema que los defiende de esta enfermedad. Es una teoría llamada “optimización de la historia vivida” o “soma desechable”. La investigación se encuentra actualmente en The American Naturalist.

