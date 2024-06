Constituyente para reelegir a Petro, notificación de EE. UU. y tapones para crisis fiscal

La situación está muy difícil entre la constituyente reeleccionista, el drástico control del gasto porque no hay recursos y se prenden alarmas de crisis fiscal

VIDEO. Puntos de vista. Es evidente que los Estados Unidos están notificando a Colombia de que no se debe apartar de los lineamientos de la Democracia, apartarse sería poner una asamblea nacional constituyente para reelegir Petro así él niegue. Es evidente que el señor Petro quiere perpetuarse en el poder. Encontraron la fórmula mágica de la constituyente que está suficientemente debatida en el país. Pese a que él insiste en hacer reuniones en barrios populares, en zonas regionales algunas de ellas apartadas, donde vende humo respecto al pueblo. Pero él no está haciendo un engaño simplemente, tiene un plan y lo está ejecutando. Hasta ahora le ha resultado.

Otro aspecto es que la notificación de Estados Unidos que la hizo la jefe del Comando Sur en Tolemaida ante los militares y que se va a concretar en la llegada del portavión Washington es, como dicen los abogados, una suerte de notificación por conducta concluyente y en el día de ayer Mike Pence en el encuentro bancario en Cartagena repitió lo mismo con un tono muy sereno y muy tranquilo. Que Estados Unidos apoyaba a Colombia siempre y cuando no se apartara de la democracia.

La situación está muy difícil y se agravó más porque Ricardo Bonilla que es un ministro firmón notificó esta semana que había un control del gasto porque no había recursos. Claro que no hay recursos. En primer lugar, porque se han saqueado billones de pesos. El país va a romper la regla fiscal, si la rompe, los bancos van a subirle las tasas de interés a Colombia. Ya Colombia está bregando a a solicitar el aumento del endeudamiento, no vaya a ser que entremos en una crisis fiscal brutal.

Si se está haciendo demagogia con los recursos del Estado, eso se vuelve un populismo desastroso. Petro hace prácticas idénticas a los de la derecha, s prácticas clientelistas tradicionales. Eso es dañino y cierra el ciclo de unos cambios que se han anhelado durante mucho tiempo. Creo que hay que advertir las cosas, hay que denunciarlas con valor. No vamos por buen camino.