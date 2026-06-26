- Con la compra de Primax el hondureño Fredy Nasser se convierte en el gran competidor de Terpel

Su Grupo Terra ya tiene el control de estaciones de servicio en Centroamérica y con las 1900 que adquirio en Colombia arranca la avanzada en Suramérica

El negocio de las estaciones de gasolina en Colombia está a punto de tener un nuevo protagonista. Terpel, la compañía controlada por el grupo chileno Copec y líder del mercado nacional con más de 2.000 estaciones de servicio, tendrá un rival fortalecido tras la compra de Primax Colombia por parte de Uno Corp, una empresa hondureña que viene expandiéndose silenciosamente por América Latina.

La operación permitirá que la compañía centroamericana aumente significativamente su presencia en el país y se convierta en uno de los jugadores más relevantes del sector. Aunque todavía no está claro si las estaciones de Primax mantendrán su marca o adoptarán la identidad de Uno, el movimiento cambia el panorama competitivo del mercado.

Fredy Nasser es el líder del Grupo Terra, quien lidera la empresa que hoy está detrás de la adquicisión de Primax en Colombia.

Detrás de esta apuesta aparece Fredy Nasser Selman, uno de los empresarios más influyentes de Centroamérica y el hombre que convirtió a Grupo Terra en un conglomerado con presencia en energía, combustibles, infraestructura y transporte.

Nasser estudió Arquitectura en la Universidad Texas A&M de Estados Unidos, pero terminó construyendo su carrera en el mundo empresarial. Desde finales de los años setenta, su familia impulsó lo que hoy es Grupo Terra, una organización que comenzó en el sector inmobiliario y de la construcción antes de expandirse hacia otros negocios estratégicos.

Por medio de sus estaciones de gasolina UNO, fue que Grupo Terra incursionó en el sector de combustibles, siendo hoy propietarios de Biomax en Colombia y teniendo los derechos de distribución de Shell en Centroamérica.

Su incursión en el mercado de combustibles llegó en 2001 con el nacimiento de Uno. Lo que comenzó como una operación local fue creciendo hasta convertirse en una de las redes de distribución de combustibles más importantes de Centroamérica.

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El punto de quiebre llegó en 2009, cuando Grupo Terra adquirió las operaciones de Shell en varios países centroamericanos. Esa compra le permitió ampliar rápidamente su red de estaciones de servicio y consolidarse como uno de los mayores distribuidores de combustible de la región.

Actualmente, Uno tiene presencia en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Belice. Además de las estaciones de servicio, el grupo ha desarrollado formatos de tiendas de conveniencia que se han convertido en una parte importante de su estrategia comercial.

La apuesta por Colombia que comenzó con Biomax

La relación de Grupo Terra con Colombia no empezó con Primax. En 2013 inició el proceso para adquirir Biomax, una de las principales redes de estaciones de servicio del país. La operación fue valorada en más de $364.000 millones y marcó el ingreso formal del conglomerado hondureño al mercado colombiano.

Por medio de Biomax es que arranca la presencia de Grupo Terra en Colombia tras realizar una OPA en el año 2013 donde adquieren una parte de la gasolinera

Con los años, la compañía fue aumentando su participación hasta convertirse en accionista mayoritario. Esa experiencia le permitió conocer el mercado local y preparar el terreno para una apuesta mucho más ambiciosa.

Ahora, con la compra de Primax Colombia a las empresas Inversiones Piuranas y Global Monastir, vinculadas al Grupo Romero de Perú, Uno Corp busca dar un salto definitivo dentro del sector.

La operación le permitirá fortalecer su red de estaciones y acercarse a una participación cercana al 30 % del mercado nacional. Además, la compañía tendrá la posibilidad de expandir otros negocios complementarios, especialmente en el segmento de tiendas de conveniencia, donde ya cuenta con experiencia en varios países de la región.

Para Terpel, que actualmente sigue liderando el mercado colombiano, la llegada de un competidor con mayor músculo financiero representa un nuevo desafío. Para Uno Corp, en cambio, significa consolidar a Colombia como una de sus operaciones más importantes fuera de Centroamérica.

Un movimiento que pone a Fredy Nasser y a su grupo empresarial en el centro de una de las industrias más competitivas del país y que podría redefinir el mapa de las estaciones de servicio en los próximos años.

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