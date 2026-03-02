El negociazo de Bancolombia con la venta de Banitsmo, un banco con sede en Panama comprado hace 12 años

Lo compró el Banco Cuscatlán, propiedad de la familia millonaria hondureña Nasser que a su vez es dueña de otros dos negocios en Colombia: Biomax y Primax

Tras más de una década de operación en Panamá, Bancolombia y Grupo Cibest (que actúa como compañía matriz), acordaron la venta de Banitsmo a Inversiones Cuscatlán por un valor de USD 1.418 millones, una decisión que el holding enmarca en una visión estratégica de largo plazo para optimizar su portafolio y crear valor.

Bancolombia le había comprado Banitsmo al HSBC Bank en el 2013, durante la presidencia de Carlos Raúl Yepes, por USD 2.100 millones. Una operación que en su momento se constituyó como la más grande realizada por una entidad financiera en Colombia, y con la que pasó a controlar el 15 % del mercado financiero de Panamá.

Banistmo es uno de los principales actores bancarios en Panamá, con cerca de 455 mil clientes y 55 sucursales, y maneja aproximadamente el 17 % de su cartera en consumo, 27 % en hipotecas residenciales y 56 % en créditos empresariales.

El comprador actual, Banco Cuscatlán (también conocido como Inversiones Cuscatlán Centroamérica y Grupo Cuscatlán) es una institución financiera y un banco comercial de capital hondureño que opera principalmente en Centroamérica, con sede en El Salvador. Es propiedad de la familia Nasser, controladora del Grupo Terra, cuyo presidente es el hondureño Federico Nasser Facussé, hijo de Fredy Antonio Nasser Selman, propietario del Grupo Terra, uno de los grupos económicos más poderosos de Centroamérica.

El abuelo materno de Federico Nasser fue el fallecido Miguel Facussé Barjum, otro de los empresarios más influyentes de Centroamérica. Tanto la familia paterna, como la materna de Federico Nasser Facussé pertenecen a la comunidad árabe de Honduras y tienen raíces palestinas.

La expansión del Grupo Terra ha sido sostenida en los últimos años. En 2016, adquirió el Banco Cuscatlán en El Salvador, dando paso a la creación de Inversiones Cuscatlán Centroamérica S.A. En 2022 ingresó al mercado guatemalteco con tarjetas de crédito; en 2023 adquirió el Banco de los Trabajadores de Honduras, así como el Banco Inmobiliaria de Guatemala, y el 90 % de las acciones de la aseguradora Confío. En 2025, el conglomerado compró La Hipotecaria Holding Inc. de Panamá y sus subsidiarias en El Salvador y Colombia. Y este 2026 completa el acuerdo para adquirir Banistmo en Panamá.

Aunque mantienen sus negocios financieros y energéticos como estructuras separadas, Grupo Terra es propietario de UNO Corp., uno de los mayores distribuidores de derivados del petróleo en la región, de la cual Federico Nasser Facusse es presidente. UNO Corp. es, desde 2013, dueña en Colombia de la red de gasolineras Biomax, y desde mediados del año pasado de las 1.020 gasolineras de Primax, que le comprara a los peruanos del Grupo Romero.

