- Javier Hernández Bonnet sigue imparable con Caracol en el Mundial: raiting record

Cada cuatro años se juega otro partido: uno que no ocurre sobre el césped, sino frente a las pantallas. Mientras las selecciones buscan levantar la Copa del Mundo, los canales de televisión compiten por quedarse con la audiencia. En Colombia, por ahora, ese encuentro lo está ganando ampliamente Caracol Televisión, que volvió a demostrar por qué el Mundial es uno de sus productos más fuertes.

Aunque solo transmite 17 partidos de la fase de grupos —de los 72 que conforman esta primera ronda del Mundial 2026—, el canal ya logró conectar a 34,8 millones de colombianos desde el pasado 11 de junio. Una cifra que ratifica el peso que sigue teniendo el fútbol en la televisión abierta y que representa un nuevo triunfo para Gol Caracol, dirigido por Javier Hernández Bonnet, uno de los rostros más reconocidos de las transmisiones deportivas del país.

Equipo de trabajo de Gol Caracol.

Las cifras respaldan ese liderazgo. De acuerdo con datos de Ibope, durante las dos primeras semanas del torneo el canal alcanzó un share del 64,8 % y un rating promedio de 10,9 %, indicadores que lo consolidan como la señal preferida por los colombianos para seguir la Copa del Mundo. En televisión abierta, además, Caracol concentra cerca del 80 % de la audiencia frente a los demás canales que también emiten encuentros del torneo.

Sin embargo, el éxito de la compañía no se limita a la pantalla tradicional. La estrategia digital también se convirtió en una de sus grandes fortalezas.

Bajo la dirección de Marcio Guilherme Silva, vicepresidente de Nuevos Negocios, Studios, Streaming y Nuevos Canales, el ecosistema digital de Caracol Televisión también vive su propio Mundial. Entre todas sus plataformas ya acumulan más de 547 millones de visualizaciones, mientras que Gol Caracol aporta más de 362 millones, impulsado por resúmenes, entrevistas, contenido exclusivo y las reacciones que genera cada jornada.

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La plataforma de streaming Ditu también empieza a consolidarse como uno de los grandes ganadores de esta cita mundialista. Solo durante los partidos ha superado los 110 millones de reproducciones, con un promedio cercano a 2,3 millones por encuentro, reflejando cómo cada vez más colombianos alternan la televisión tradicional con el consumo de contenido en dispositivos móviles y plataformas digitales.

El partido más visto, hasta ahora, ha sido el reciente compromiso de la Selección Colombia contra Congo. Según las mediciones del CNC, Caracol registró un rating promedio de 23,36 puntos, una cifra que representa más de cuatro millones de espectadores siguiendo simultáneamente la transmisión y que dobla la audiencia de los realities .

De ese modo, se convirtió en el programa televisivo más visto por los colombianos en lo que va corrido del año, incluso más que las transmisiones de los resultados de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio pasado. Y todavía queda un encuentro más del combinado nacional en esta fase, por lo que las cifras podrían seguir creciendo.

El reto del gran rival de patio de Caracol

La disputa por la audiencia también tiene otro protagonista: RCN Televisión. El canal continúa apostándole al Mundial, aunque sus resultados en televisión abierta todavía están lejos de los alcanzados por su principal competidor.

Durante el más reciente partido de Colombia, las mediciones del CNC le otorgaron alrededor de 7 puntos de rating, una cifra importante, pero insuficiente para acercarse al liderazgo de Caracol.

Donde RCN intenta equilibrar la balanza es en el ecosistema digital. Gracias a la estrategia conjunta con su plataforma y con Win Sports, la compañía reportó 277 millones de visualizaciones y un alcance superior a 98 millones durante esta primera etapa del campeonato.

Los partidos por el Mundial ya no se juegan únicamente en los televisores. Hoy también se disputa en aplicaciones, redes sociales y plataformas de streaming, donde cada reproducción vale tanto como un punto de rating. Por ahora, Caracol mantiene una ventaja considerable tanto en la televisión abierta como en el entorno digital, confirmando que, al menos en esta primera ronda del Mundial 2026, el canal también está goleando fuera de la cancha.

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