Los peruanos dueños de Primax le venderán sus estaciones a unos hondureños y no a los árabes

Un negocio que parecía cerrado con Arabia Saudita se dañó y ahora será UNO Corp la que se queda con el negocio de gasolineras de la familia Romero

La hondureña UNO Corp firmó un acuerdo de compra de la totalidad de las acciones de Primax Colombia y sus 1.020 estaciones de gasolina en el país con las compañías peruanas del Grupo Romero: Inversiones Piuranas y Global Monastir, la transacción que está sujeta a la aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Con esta transacción se cancela la opción de venta de las estaciones de gasolina de Primax en Colombia al gigante Saudi Aramco propiedad mayoritaria del gobierno de Arabia Saudita que se había anunciado en marzo de este año. Y de este modo, UNO Corp pasará a tener cerca de 2.073 estaciones de servicio, solo por detrás de Terpel que lidera la venta minorista en el país con 2.365 estaciones.

UNO Corp fue fundada en Honduras en 1996 como parte de la integración vertical del Grupo Terra, un conglomerado con diversificadas operaciones en energía, petróleo, infraestructura y bienes raíces. El dueño principal y presidente ejecutivo del Grupo Terra es el arquitecto y empresario Fredy Antonio Nasser Selman, de ascendencia palestina, quien inició su actividad empresarial en 1978 con la fundación de la Inmobiliaria Campo Fresco, posteriormente en 1992, fundó Hondupetrol, empresa dedicada a la importación y distribución de combustibles que daría lugar a las gasolineras UNO en Honduras y en la república de El Salvador, las cuales complementaría en 2009 con la adquisición de las operaciones de Shell en Centroamérica, convirtiéndose así en la distribuidora de combustible más grande de Centroamérica. Hoy es un conglomerado con presencia regional en 8 países que maneja 4 divisiones de negocio: Terra Energía, Terra Petróleo, Terra Inmobiliaria, Terra Infraestructura.

En junio de 2013, UNO Corp adquirió el 63.78% de las acciones de Biomax mediante una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), posteriormente a través de Petróleos de Colombia S.A. y Latin American Petroleum International Company se hizo al 99 % de la empresa, la segunda empresa con mayor número de estaciones en el país, después de Terpel cuenta con 1.053 estaciones de servicios, lo que representa el 16,1 % del mercado. En la actualidad distribuye combustibles en siete países de Latinoamérica: Guatemala, Belice, El Salvador, Hondura, Nicaragua, Costa Rica y Colombia.

Los vendedores, Grupo Romero es uno de los conglomerados empresariales más importantes del Perú y América Latina, y tiene presencia en el país con empresas líderes como Credicorp, Alicorp, Inversiones Centenario, Ransa, Grupo Tramarsa, Samay, Energuate y Ocensa.

