- Una cadena peruana, que convirtió la comida en espectáculo, aterriza en Colombia

Los clientes que visitan Rústica no solo buscan un lugar para comer. La cadena peruana ha construido una propuesta que combina gastronomía y entretenimiento en un mismo espacio. Al ingresar a sus locales, los visitantes encuentran un ambiente de resto bar, amplias opciones de menú, buffet, zona de cocteles, karaoke y, en algunos casos, discoteca. Su oferta incluye pizzas al horno, hamburguesas artesanales, panes brioche, pastas y otros platos que la han convertido en una de las marcas gastronómicas más reconocidas de Perú.

Detrás de este modelo está el empresario ítalo-peruano Mauricio Diez Canseco. Antes de crear Rústica, intentó desarrollar un proyecto llamado Pastipiza, que no tuvo éxito. Sin embargo, esa experiencia le dejó una lección clave: para atraer y fidelizar clientes no bastaba con ofrecer buena comida; también era necesario brindar una experiencia entretenida.

El local más grande de Rustica se encuentra en local de Huancayo (con 1.300 m² y cuatro niveles)

Con esa idea inauguró en 1993 el primer local de Rústica en el distrito de Jesús María, en Lima. El establecimiento era pequeño, con capacidad para entre seis y diez mesas. Además del cocinero, solo contaba con un domiciliario. Desde el comienzo apostó por una fórmula basada en las llamadas “5P”: pizzas, pastas, parrillas, pollos a la brasa y piqueos, como se conoce en Perú a los aperitivos. La propuesta tuvo una rápida acogida y, en poco tiempo, el local quedó pequeño para la demanda. Así comenzó la expansión de la marca.

Treinta y tres años después, Rústica se prepara para dar un paso importante en su proceso de internacionalización con su llegada a Colombia. El lanzamiento oficial se realizará en el Hotel Sheraton de Bogotá, en un evento que reunirá a directivos, inversionistas y al propio Mauricio Diez Canseco.

Además de ofrecer una gran variedad de comida típica peruana, como ceviche, lomo saltado, se tiene en el menú ají de gallina tienen pizas y hamburguesas

La compañía proyecta invertir 18 millones de dólares y abrir 30 restaurantes en el país durante la próxima década. El proceso estará liderado por Gerson Hernández, experto en el desarrollo y estructuración de franquicias en Perú.

Según Hernández, el crecimiento de una franquicia debe sustentarse en resultados sostenibles y no en expansiones aceleradas. En el caso de Rústica, la consolidación de la marca durante más de tres décadas ha permitido construir un modelo sólido y replicable.

Parte del éxito de la cadena radica en la implementación de un sistema operativo estandarizado que incluye manuales, procesos definidos, capacitación constante y una gestión centralizada de proveedores. Esto permite que cada establecimiento mantenga los mismos estándares de calidad.

Actualmente, Rústica cuenta con cerca de 60 locales en Perú, la mayoría ubicados en Lima. Tras su llegada a Bogotá, la compañía planea expandirse a Medellín, Cartagena, Barranquilla y Bucaramanga. La meta es abrir tres restaurantes por año y consolidar en Colombia una propuesta que combina gastronomía, entretenimiento y experiencia.

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