- El desplante de tres magistrados del Consejo Nacional Electoral con el presidente electo

El abogado Pablo Cruz quien llegó por Comunes hace una década y las dos mujeres que llegaron en el 2022 por el Pacto Histórico no disimularon su rechazo

El Consejo Nacional Electoral conformado por 10 magistrados quienes tienen asiento en representación de los partidos ratificó la elección de la fórmula presidencial de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo para el periodo 2026-2030 entregándoles la respectiva credencial este 25 de junio.

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La ceremonia en la que el presidente electo dio su primer discurso público tras su elección está revestida de un tradicional protocolo: los magistrados se ponen de pie para recibir al Presidente electo previo al discurso del presidente de la entidad que en este caso era Christopher Quiroz del Partido Verde.

Por ello llamó la atención que tres de ellos, que llegaron en representación de tres partidos de izquierda y por tanto contradictores del presidente electo permanecieron sentados. Fueron ellos, el abogado vallecaucano cumple casi una década en el Consejo Nacional Electoral, al que llegó en representación de Comunes, el partido que surgió del Acuerdo de paz con las Farc en el 2017.

La abogada Alba Velásquez con una experiencia en la Alcaldía de Cota en Cundinamarca llegó en representación del Polo Democrático y Fabiola Márquez de la coalición MAIS-UP-ADA-Colombia Humana- que terminaron en el Pacto Histórico nacida en La Guajira y cercana al presidente Petro desde la Alcaldía de Bogotá, fueron elegidas por el congreso en el 2022, empezando el gobierno del Pacto Histórico para integrar el Consejo Nacional electoral.

Márquez quiso reparar el desaire y se puso de pie, seguida por sus dos colegas.

La ceremonia del presidente de la Espriella ante el CNE tenía especial significado por el cuestionamiento del propio Gustavo Petro del pre-conteo de la Registraduria, un ejercicio veloz que concluyó en menos de una hora-. Finalmente el actual mandatario y su candidato Iván Cepeda aceptaron el resultado y el CNE procedió a respaldar legalmente la elección.

Empatamos Trump en Perú y en Colombia y perdiste en Irán pero lo apoyo en acabar la guerra siempre es bueno acabar las guerras .



En una hora así donde me toca entregar un palacio frío y una espada mas fría de Bolívar, miro al pueblo dividido a punto de matarse como hace dos… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 24, 2026

El CNE también hizo público el día anterior la carta enviada por el segundo en la contienda electoral Iván Cepeda y Aida Quilcué quienes anunciaron que aceptarán las credenciales como senador y representante a la Cámara respectivamente que les entrega el estatuto de oposición para los próximos cuatro años.

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Superado los dos actos en mención, se da por concluida la jornada electoral e inicia el conteo regresivo para la salida del presidente actual Gustavo Petro y con ello el empalme entre el gobierno entrante con el saliente, el cual ya tiene voceros por lo menos de lado del Tigre.

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