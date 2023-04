¿Cómo se explica el fenómeno social de "la ventana rota" en Colombia?

Por: Stella Ramirez G. |

abril 10, 2023

¿Colombia ha sido la "Ventana Rota" de muchos gobiernos?

Me pareció genial leer sobre el experimento de la -Ventana Rota- y sus resultados.

Veamos:

Philip Zimbardo, psicólogo social de la Universidad de Stanford, llevó a cabo en el año 1969 un interesante experimento.

Vamos al año 1969. El experimento consistía en abandonar un coche en el deteriorado barrio del Bronx de aquella época: pobre, peligroso, conflictivo y lleno de delincuencia.

Zimbardo dejó el vehículo con sus placas de matrícula arrancadas y con las puertas abiertas para simplemente observar qué ocurría.

Y sucedió que al cabo de tan solo diez minutos, el coche empezó a ser desvalijado.

Tras tres días ya no quedaba nada de valor en el coche y a partir de ese momento el coche fue destrozado.

Pero el experimento no terminaba ahí. Había una segunda parte consistente en abandonar otro vehículo idéntico y en similares condiciones pero en este caso, en un barrio muy rico y tranquilo: Palo Alto, en California. Y sucedió que durante una semana nada le pasó al vehículo.

Pero Zimbardo decidió intervenir, tomó un martillo y golpeó algunas partes del vehículo, entre ellas, una de sus ventanas, que rompió.

De este modo, el coche pasó de estar en un estado impecable a mostrar signos de maltrato y abandono.

Y entonces, se confirmó la hipótesis de Zimbardo.

¿Qué ocurrió? A partir del momento en el que el coche se mostró en mal estado, los habitantes de Palo Alto se cebaron con el vehículo a la misma velocidad que lo habían hecho los habitantes del Bronx.

¿Cuál es la teoría de Philip Zimbardo?

Zimbardo concluyó que un vidrio roto en un auto abandonado transmite una idea de deterioro, desinterés y despreocupación que va rompiendo códigos de convivencia -es como una sensación de ausencia de autoridad o códigos de conducta, de normas, de leyes, de regla, algo así como acá en nuestro país Colombia, del -todo se vale-

Leyendo esta interesante teoría y, el experimento que se hizo para llegar a la conclusión o resultado de -La Ventana Rota- realizados a estos dos vehículos me lleva a pensar que Colombia por décadas ha sido también el resultado del "carro" abandonado en el Bronx y en Palo Alto ciudades de EEUU y poder afirmar que, Colombia también ha sido un Bronx y un Palo Alto Colombiano.

Y cuando comparo a Colombia con el Bronx y Palo Alto Americano, es porque la forma de actuar de los de allá, también es la forma de actuar de muchos políticos de acá, son -desvalijadores profesionales- ya que saben como llevarse cada parte del carro (o Estado) tienen las herramientas precisas que le garantizan que, cuando desvalijen ese carro llamado Estado -no pasará nada- al igual que el reducidor solo esperan -su pedacito- y, listos para la próxima.

A diario por un mínimo reporte periodístico de algún medio que no se ha arrodillado ante los saqueadores estatales, nos enteramos de la forma como -desvalijaron- nuestro país.

"Tenemos mucha coca guardada" confesó una "íntegra" congresista en días pasados.

¿Tenemos? Que quiso decir la "honorable "..?

Ante semejante reconocimiento la prensa guardó silencio.

Eso que la congresista confesó tener "guardado" también es una -Ventana Rota-

¿Se está tratando de reparar esas Ventanas Rotas?

Si una ventana rota no se arregla pronto, inmediatamente todas acabarán siendo destrozadas. Vamos a aplicar esta teoría al caos encontrado por el actual mandatario de los Colombianos Gustavo Petro ante semejante panorama de -Ventanas Rotas-

Todas las "ollas podridas" que se están destapando son señal de que se ha empezado a arreglar las -Ventanas Rotas- no será fácil, los "desvalijadores" llevan mucho camino recorrido, pero, tampoco será imposible.

El mensaje: "aquí nadie cuida de esto, esto está abandonado por lo tanto esto es mío" cada día pierde fuerza en este gobierno...pierde fuerza.

Repito no será fácil.

Tan interesante es esta teoría que, se aplica también para las relaciones, sobre todo la de parejas, es muy interesante ver lo que hace una -Ventana Rota- en una relación de pareja.