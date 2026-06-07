Cómo Avianca, la aerolínea más antigua de América ha sobrevivido a quiebras, guerras y atentados

Fundada en 1919 por pilotos alemanes en Barranquilla, es la segunda con más años de estar volando superada solo por la holandesa KLM

Lunes 27 de noviembre de 1989. 7:17 de la mañana. Ese día y a esa hora los campesinos que vivían cerca del Cerro Canoas, a las afueras de Soacha, escucharon un fuerte estruendo. Luego vino el fuego. El atentado, minutos después de despegar, al vuelo 203 de Avianca fue uno de los más sangrientos que ordenó ejecutar Pablo Escobar, el capo del Cartel de Medellín.

Los cuerpos quedaron irreconocibles. Solo había pedazos de avión, ropa y equipajes. Los familiares se enteraron de la tragedia escuchando, uno a uno, los nombres de los muertos a través de la radio. En cuestión de minutos, la marca Avianca recorrió el mundo en portadas de noticieros y periódicos.

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El vuelo 203 había despegado del aeropuerto El Dorado a las 7:11 de la mañana con destino a Cali. El atentado iba dirigido contra César Gaviria, el candidato presidencial que había recogido las banderas del asesinado Luis Carlos Galán. El político risaraldense no subió al avión porque uno de sus escoltas le dijo que tenía una sensación negativa del viaje.

Escuchó y decidió quedarse en Bogotá. En el avión se quedaron 107 personas que no tuvieron escoltas ni presentimientos. Las 110 personas a bordo murieron, junto a tres más que estaban en tierra cuando cayeron los restos de la aeronave.

Avianca llevaba entonces setenta años en el aire y había sobrevivido dos guerras mundiales, otra más de con el Perú, la llegada del jet y varios dueños.

El inicio de una aerolínea que lleva volando más de un siglo

Todo empezó en Barranquilla, el 5 de diciembre de 1919. Un grupo de empresarios colombianos y los pilotos alemanes Helmut von Kron y Ernesto Cortizos constituyeron la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, SCADTA, que sería la primera aerolínea comercial del continente americano y la segunda más antigua del mundo, solo detrás de KLM de los Países Bajos.

La Colombia de esos días no tenía pistas de aterrizaje y, además, la selva y las cordilleras hacían los viajes terrestres interminables, mientras que el río Magdalena era la única autopista que conectaba el interior con la costa. Esos hombres decidieron volar sobre lo que a otros les resultaba impensable.

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El primer vuelo fue el 19 de octubre de 1920. El piloto alemán Helmut von Kron despegó de Barranquilla en un Junkers F-13, con 57 cartas de correo y puso rumbo a Puerto Colombia. El motor del avión tuvo que ser modificado para soportar el calor del Caribe y al fuselaje le adaptaron flotadores para aterrizar en los ríos, que entonces funcionaban como pistas naturales. En 1921, uno de esos Junkers recorrió 500 kilómetros hasta Girardot en ocho horas. El mismo viaje en barco por el Magdalena tomaba dos semanas.

Los primeros años fueron de expansión acelerada. En 1922, la aerolínea transportó al mandatario Pedro Nel Ospina en el primer vuelo presidencial oficial del país. N aó después, trasladó desde Puerto Berrío hasta Bogotá un cargamento de oro y billetes valorado en 3,5 millones de pesos, una operación de la que dependía, según se dijo, la estabilidad financiera del Estado.

En 1931, estableció la primera ruta de correo entre Bogotá y Nueva York. La geografía colombiana, que durante siglos había sido un obstáculo, empezaba a encogerse. Al año siguiente llegó la guerra con el Perú. La SCADTA prestó apoyo logístico al ejército colombiano, realizó los primeros ataques aéreos de la historia militar del país y abasteció tropas en la frontera. Sus pilotos alemanes dejaron de ser transportistas de correo y se convirtieron por un tiempo en aviadores de guerra.

Esos mismos pilotos terminarían siendo un problema. Con la Segunda Guerra Mundial en el horizonte, el gobierno del presidente Eduardo Santos consideró que tener una empresa aérea con capital y personal alemán era un riesgo que no podía sostener. En 1940, la SCADTA se fusionó con SACO, el Servicio Aéreo Colombiano. El resultado fue una nueva compañía con un nuevo nombre: Aerovías Nacionales de Colombia. Avianca.

Al terminar la guerra, la aerolínea abrió rutas a Ecuador, Perú, Panamá, Miami, Nueva York, Lisboa y París. Incorporó el DC-4, el C-54 y el Lockheed 1049 Super Constellation. En 1956, llevó a la delegación olímpica colombiana hasta Melbourne en un vuelo de 61 horas que paró solo para cargar combustible. En los años sesenta llegó el jet: primero dos Boeing 707 arrendados, luego aviones propios.

Avianca fue uno de los clientes de lanzamiento del Boeing 737 junto con Lufthansa y Singapore Airlines, aunque esas dos unidades terminaron vendidas a la Fuerza Aérea Alemana porque sus motores no resistían el tipo de basura que había en las pistas colombianas de entonces.

Nuevos dueños y el control de los Santo Domingo

Fue en 1975 cuando el Grupo Gran Colombiano, encabezado por el banquero Jaime Michelsen Uribe, se convirtió en el mayor accionista de la aerolínea. Según Gerardo Reyes, en su libro Don Julio Mario, detrás de esa operación estaba Julio Mario Santo Domingo, que con el tiempo acumuló una porción considerable de las acciones y fue el dueño controlador de la empresa durante décadas.

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Bajo su mandato llegó, en 1976, el Boeing 747, el avión más grande del mundo en ese momento y el primero en operar en manos de una aerolínea latinoamericana. El Jumbo consolidó las rutas a Europa, Suramérica, Centroamérica, México y Los Ángeles. Cinco años después, en 1981, se construyó el Puente Aéreo entre Bogotá y Medellín.

La historia de Avianca no fue solo de expansión. También ha estado marcada por algunas tragedias. En noviembre de 1983, un 747 se estrelló al aproximarse a Barajas (Madrid). En 1988, un 727 cayó en Cúcuta poco después de despegar. Y, en noviembre de 1989, una bomba del narcotráfico destruyó otro 727 en vuelo entre Bogotá y Cali: 107 muertos.

El accidente más recordado fue el del 25 de enero de 1990: un 707 que venía de Medellín se quedó sin combustible mientras esperaba autorización para aterrizar en Nueva York con mal tiempo. Murieron 73 personas. El informe oficial señaló mala comunicación entre la tripulación y los controladores, la decisión tardía de desviarse a un aeropuerto alterno y problemas del capitán con el inglés.

A finales de los noventa, con Avianca todavía en manos del Grupo Santodomingo y en malas condiciones financieras, la empresa estuvo varias veces al borde de la quiebra sin llegar a declararse en bancarrota.

Entonces llegó el 11 de septiembre de 2001. Los ataques en Nueva York hundieron a toda la industria aérea global y Avianca no fue la excepción. En mayo de 2002 se formó la Alianza Summa junto con SAM y su archirival histórico ACES. La alianza no funcionó. ACES quebró en agosto de 2003 y cerró. Avianca entró al Capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos el 21 de marzo de 2003.

Germán Efromovich toma el mando

El proceso fue largo y el juez neoyorquino a cargo tuvo que ampliar los plazos al menos dos veces. Al final, tras una subasta, el Grupo Synergy del empresario boliviano-brasilero Germán Efromovich compró la aerolínea en diciembre de 2004. Copa Airlines de Panamá también la había querido, pero se quedó sin ella y terminó comprando Aero República.

Con Efromovich, Avianca cambió su nombre a Aerovías del Continente Americano, renovó la flota con Airbus y ordenó los primeros Boeing 787 de Sudamérica. En 2010, se fusionó con el grupo TACA de Centroamérica y, dos años después, entró a Star Alliance.

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En 2016, con Hernán Rincón como presidente ejecutivo, lanzó Carla, la primera asistente virtual de una aerolínea en América Latina e inició un proceso de digitalización que fue desde wifi en aviones hasta nuevos sistemas de reconocimiento de equipaje.

Avianca lleva 105 años en el aire. Nació en Barranquilla con seis aviones alemanes y el propósito concreto de mover correo por un país donde moverse en tierra podía costar semanas. Pasó de los hidroaviones en el Magdalena al Dreamliner, de las cartas de correo a las alianzas globales, de una pequeña sociedad colombo-alemana a una red que cubre buena parte del hemisferio. En ese vuelo de décadas hubo glorias, quiebras, guerras, atentados y varios dueños. Pocas empresas colombianas pueden contar una historia tan larga sin que se les acabe el material.

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