Entre chilenos y amigos se cerró la compra de la aerolínea Sky Airline por parte del Grupo Abra dueño de Avianca

Adrian Neuhauser quien sacó a Avianca de la crisis y ahora maneja el Grupo Abra desde Londres consiguió comprarle Sky Airline a los Paulmann dueños de Jumbo

El acuerdo de Abra con Sky Airline, que se selló la semana pasada, se venía gestando desde hace cinco meses, y establece el traspaso del 98 % de la propiedad de Sky Airline. A cambio, la familia Paulmann Mast recibirá de acciones en Grupo Abra y USD 70 millones.

La negociación por parte de Sky fue articulada por el hermano menor, Holger Paulmann, presidente ejecutivo de Sky desde Chile, y por el lado de Abra, por Manuel Irarrázaval, director Financiero (CFO) del grupo, desde Londres.

Ambos ejecutivos se conocen desde la época universitaria, aunque no estudiaron en la misma universidad, tenían amigos en común y compartían con mucha frecuencia. Paulmann a su vez, mantiene una relación de años con Adrian Neuhauser, CEO de Abra. Si bien Holger Paulmann seguirá a cargo de la presidencia ejecutiva de SKY, una vez las autoridades den su aprobación al acuerdo, Abra, como accionista mayoritario, asumirá el control del directorio de la aerolínea local.

El musculo del Grupo Abra en cabeza del chileno Neuhauser

El Grupo Abra el holding de transporte aéreo creado en 2022, que agrupa a las aerolíneas Avianca y la brasileña GOL, además de tener inversiones estratégicas en otras compañías como la española Wamos Air, firmó un acuerdo preliminar para incorporar a la chilena Sky Airline al holding, la segunda aerolínea chilena, detrás de Latam Airlines.

Sky Airline, fue fundada en 2022 por Jürgen Paulmann, el patriarca de la familia de origen alemán que se estableció en Chile a finales de la década de 1940 y se dedicó al comercio. Su hermano menor, Horst Paulmann, es conocido por ser el fundador del holding chileno Cencosud, la mayor cadena de retail de Chile que hace presencia en Colombia con sus marcas Jumbo, Metro y Easy.

La aerolínea venía de enfrentar dificultades financieras, una crisis en los años 2014/2015 la llevó a cambiar su modelo de negocios a uno de bajo costo. No alcanzó a recuperarse financieramente, cuando llegó la pandemia de COVID-19 en 2020 que complicó la situación al generarle una reducción del 85 % en su operación. Los herederos, los hermanos Eberthart, Andel Alexa, Margit y Holger Paulmann Mast, contrajeron un crédito convertible hasta por el 40 % de las acciones de la compañía, que les permitió seguir operando.

La integración de Sky, a un grupo que ya opera más de 300 aeronaves y conecta sobre 140 destinos en más de 25 países, con su flota de 36 aviones (29 Airbus A320 y 7 A321) que opera principalmente en Chile y Perú, se perfila como un importante interés del Grupo Abra por el mercado de estos dos países del cono sur que en la actualidad gozan de una histórica y amplia presencia por parte de Latam Airlines.

