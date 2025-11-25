El negocio hotelero de Efromovich que hace 15 años empezó con un hotel pequeño en Cartagena y no ha parado de crecer

Con el relanzamiento del InterContinental de Medellín y su celebración por lo alto de sus 55 años el empresario dio la señal del camino que quiere recorrer

Ya son más de 35 años del empresario brasilero Germán Efromovich haciendo negocios en Colombia desde cuando llegó en la década de los noventa con la intención de invertir en la industria petrolera y se decidió por adquirir parte de los derechos del campo petrolero Rubiales. Sin embargo, se dio a conocer en el país por la compra de Avianca que le hizo a precio de ganga a Julio Mario Santo Domingo cuando la aerolínea insigne de Colombia estaba quebrada. Efromovich no solo la levantó, sino que la valorizó. Sin embargo, las relaciones riesgosas que mantenía entre Avianca y otros negocios que presentaron altas deudas, lo llevaron al incumplimiento de unas condiciones de préstamo con United Airlines en 2019 y la perdió. La aerolínea estadounidense le transfirió la administración de Avianca al socio minoritario Kingland Holdings, propiedad del salvadoreño Roberto Kriete.

De la mano de Avianca apareció el negocio de los hoteles para vender paquetes de vuelo y hospedaje. Nació entonces la cadena hotelera Movich a la que le invierte cada vez más dinero. La estrategia fue adquirir construcciones donde funcionaban hoteles en el pasado, adecuarlos, renovarlos y ponerles el sello Movich. Ese fue el caso del emblemático Intercontinental de Medellín.

El pasado 12 de noviembre se celebraron en espacios completamente renovados los 55 años del InterContinental

Hotel InterContinental Movich Medellín, un ícono de la ciudad

El InterContinental fue adquirido por Movich Hotels en 2010, siendo uno de los hoteles más representativos de su portafolio, el cual también incluye otros seis establecimientos: Buro 26 en Bogotá, Buro 51 en Barranquilla, Casa del Alférez en Cali, Las Lomas en Rionegro-Antioquia, Movich Cartagena de Indias, y Movich Pereira. La renovación del InterContinental, que implicó una inversión superior a los $35.000 millones, es una decisión estratégica del grupo, pues no solo representa el 20 % de las camas disponibles de la cadena, sino que Medellín lidera el turismo urbano en el país, y se ha consolidado como un centro de negocios en Colombia, lo cual le permite manejar una ocupación hotelera promedio del 64,5 %.

La historia del InterContinental se remonta a 1970, en un momento en que la ciudad se proyectaba más allá de su vocación industrial. La idea surgió de Carlos Gutiérrez Bravo, fundador y accionista de empresas como SURA y Argos, quien convenció al entonces llamado Sindicato Antioqueño para que a través de la empresa Promotora de Hoteles Medellín S.A., se asociara con la cadena internacional InterContinental de Pan American Airlines, e invirtiera 2 millones de dólares para construir un hotel de lujo para atraer inversionistas extranjeros y posicionar a Medellín como destino de negocios y turismo

El InterContinental de Medellín en los años 70

El InterContinental fue el primer hotel de cinco estrellas en Colombia y un desarrollo arquitectónico ambicioso para la época. Su apertura marcó el desarrollo del sector de El Poblado, una zona que en esa época mantenía un carácter más rural con fincas y grandes lotes. Actualmente, su ubicación estratégica, a 25 minutos del aeropuerto José María Córdova, a pocos minutos del centro y de la zona empresarial del Poblado, que se ha convertido en uno de los centros financieros, comerciales y turísticos más importantes de la ciudad, lo mantienen como punto de encuentro entre el descanso y los negocios. El hotel ha sido galardonado por los World Travel Awards como el Mejor Hotel de Conferencias en Colombia.

La cadena de hoteles Movich se posiciona como una cadena de lujo

El Grupo Movich comenzó su trayectoria en 2009 con la compra del Hotel Cartagena de Indias. En 2011, a través de sus sociedades New Continental Hotels Inc. y The Flagship Hotels Inc., adquirió el Hotel de Pereira, Las Lomas y el InterContinental por $ 50.000 millones a Colombiana de Inversiones (entonces parte del Grupo Empresarial Antioqueño). Con cuatro hoteles en operación, Efromovich lanzó la marca Hoteles Movich y siguió su expansión con la inauguración de un quinto hotel, Movich Chico 97, en Bogotá. Luego con mira puesta en Cali, adquirió y renovó el Hotel Casa del Alférez que estuvo afiliado la cadena Mercure En 2013, ingresó un fondo de capital privado que permitió continuar la expansión con Hotel Buro 26, más las ampliaciones y remodelaciones de varios hoteles.

Uno de los espacios renovados del Hotel InterContinental en Medellín

El Grupo cuenta con una compañía desarrolladora en el sector inmobiliario hotelero, Global Hotels Corporation, liderada por Álvaro Nieto Aragón, quien también es CEO de Movich Hotels. Además del hotelería, el Grupo Movich promueve la gastronomía en sus hoteles con 10 marcas, y ofrece experiencias como el ciclismo (Movich Cycling) y el avistamiento de aves (Movich Wingbeats). Durante la reciente inauguración, Efromovich anunció planes de expandir la cadena con tres hoteles más en Colombia antes de 2030, uno de ellos en Bogotá.

