Barranquilla vivirá un festivo dedicado a un plato insignia de la comida rápida

La Plaza de la Paz será escenario de la tercera edición del Festival de la Salchipapa, el evento organizado por Juan García, más conocido como pequeño Juan

La salchipapa, uno de los platos más populares de la comida rápida en el Caribe colombiano, tendrá su gran celebración en Barranquilla durante el primer fin de semana de junio. Del 5 al 8 de junio, la Plaza de la Paz acogerá la tercera edición del Festival de la Salchipapa, un evento que espera reunir a miles de amantes de esta preparación tradicional.

Aunque la salchipapa es consumida en varios países de América Latina, la versión costeña tiene características que la diferencian. Además de las papas a la francesa y las salchichas, suele incluir ingredientes como butifarra, chorizo costeño, maíz dulce, queso costeño rallado y diversas salsas. Esta combinación le aporta un sabor ahumado y artesanal que la distingue de las preparaciones que se encuentran en países como Perú, Ecuador o Venezuela.

Tradicionalmente asociada a las noches de fin de semana, las reuniones familiares y los encuentros entre amigos, la salchipapa se ha convertido en uno de los platos más representativos de la gastronomía urbana de la región Caribe.

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La edición 2026 del festival tendrá como temática “La Gran Batalla Mundial”, una propuesta inspirada en el fútbol que transformará el evento en una especie de campeonato gastronómico. Más de 25 participantes competirán por conquistar el paladar de los asistentes con sus mejores recetas. Todas las preparaciones tendrán un precio único de 22.000 pesos.

Uno de los momentos más esperados será la preparación de la salchipapa más grande de Colombia. Según los organizadores, el sábado 7 de junio se elaborará una versión de 35 metros de longitud, con la que buscan imponer una nueva marca y consolidar al festival como el más importante del país dedicado a este plato.

El evento es liderado por Juan García, conocido en redes sociales como “Pequeño Juan”, creador de contenido gastronómico que impulsó esta iniciativa para unir dos de sus grandes pasiones: el fútbol y la comida popular.

La programación también incluirá actividades para toda la familia y una pantalla gigante para que los asistentes disfruten de la final del fútbol profesional colombiano.

Información clave

Fechas: del 5 al 8 de junio.

Lugar: Plaza de la Paz. (Carrera 45 con Calle 50-Barranquilla).



Horario:de3:00p. m. a 11:00 p. m.



Entrada: para todas las edades.

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