La nueva alianza de los Santo Domingo con famosa cadena hotelera cercana a los Gilisnki

Con un megaproyecto en edificios históricos de Getsemaní, los Santo Domingo sellan su entrada a la hotelería de alta gama junto a Four Seasons

Los Santo Domingo no se detienen y siguen buscando la manera de ampliar los proyectos que tienen en el país. Aunque hace algunos meses se habló de su adquisición de la marca Skechers, hoy el apellido vuelve a resonar por un nuevo proyecto que estrenarán en Cartagena. Se trata de un lujoso hotel que inaugurará la prestigiosa cadena hotelera Four Seasons, un gran desarrollo que ha recuperado edificios históricos en la zona de Getsemaní.

Lo curioso es que esta famosa cadena hotelera ya tiene negocios en el país con otra familia muy reconocida y de gran capital: los Gilinski. Four Seasons mantiene actualmente una alianza estratégica con el Grupo Gilinski, que opera dos de los hoteles más icónicos de la cadena en Colombia: el Four Seasons Hotel Casa Medina y el Four Seasons Hotel Bogotá, que antes era conocido como Charleston.

Su alianza se dio en 2015 y se estima que estuvo valorada en unos 100 millones de dólares. El acuerdo fue tan relevante que Colombia se convirtió en el primer mercado de habla hispana en Suramérica al que ingresó esta prestigiosa cadena hotelera. Ahora el turno es para los Santo Domingo, quienes continuarán la expansión de Four Seasons en el país, un camino que en su momento abrieron los Gilinski.

Así será el nuevo hotel de los Santo Domingo con Four Seasons, aliados de Gilinski

Este proyecto se llama Four Seasons Hotel and Residences Cartagena y detrás de él está San Francisco Investments, uno de los vehículos de inversión controlados por el Grupo Valorem, perteneciente a la familia Santo Domingo. Sacar adelante esta iniciativa requirió una inversión estimada de entre 100 y 150 millones de dólares.

Para levantar el proyecto se intervinieron edificaciones históricas que van desde el siglo XVI hasta comienzos del siglo XX, incluyendo el Claustro de San Francisco. También se integraron el Club Cartagena y antiguos espacios teatrales que fueron restaurados.

El hotel contará con más de 130 habitaciones y suites, además de residencias privadas de marca, varios restaurantes y bares, dos piscinas en la terraza con vistas panorámicas, spa de lujo y amplios espacios para eventos. Un megaproyecto que seguramente dejará millonarias ganancias a esta familia, que ahora competirá en el segmento hotelero de lujo con los Gilinski en Colombia.

