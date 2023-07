Los 5 jugadores sub 20 que son unas verdaderas minas de oro del fútbol colombiano: tres juegan en Europa

Con la participación en el Mundial sub 20 y el fogueo en sus equipos, varias promesas de la selección se cotizaron. El más barato vale $11 mil millones

En un momento en el que Néstor Lorenzo está buscando una renovación para el fútbol colombiano, varios han sido los jóvenes futbolistas que ya han empezado a abrir pista en la tricolor. Jugadores de la selección Colombia sub 20 han sabido utilizar a la juvenil como trampolín para darse a conocer, y también para cotizarse en el mercado de fichajes, a tal punto, que varios de ellos ya están en Europa.

En los últimos meses el movimiento en los equipos del fútbol colombiano no se ha dado por las grandes estrellas, sino por estas promesas que pintan para ser futuras estrellas. Casos como los de Gustavo Puerta, que ya hacer parte del Leverkusen, o de Andrés Salazar, que pinta para ir el Porto, son solo pequeños ejemplos de la confianza que se tiene en el exterior por el talento local; y sumado a ellos, hay otros futbolistas colombianos que se han convertido en unas verdaderas minas de oro para los equipos colombianos.

𝗧𝗼𝗱𝗼𝘀 𝗦𝗼𝗺𝗼𝘀 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮 💛💛💙❤️



Finaliza nuestra participación en la Copa Mundial de la FIFA Sub 20.#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/JMp4Dcvhxy — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 3, 2023

Los 5 futbolistas de Colombia sub 20 más cotizados del mercado

Kevin Mantilla

El defensa bogotano de 19 años no solo se convirtió en bastión de la selección juvenil, sino que también supo abrirse una espacio en la titular de Independiente Santa Fe. El juvenil disputó el Sudamericano sub 20 que se disputó en Colombia, fue al Mundial sub 20 en Argentina y tuvo un semestre brillante en el equipo león. En este momento, su valor en el mercado es de 2,5 millones de euros (11 mil millones de pesos); pero el equipo cardenal podría obtener un beneficio mayor por su buen momento. Equipos como el Alavés de España o el KVC Westerlo de Bélgica suenan para ficharlo.

Carlos Andrés Gómez

Nacido en Quibdó, el joven atacante tuvo un paso fugaz en Millonarios. Fue tal su actuación en el equipo bogotano, que en solo un año y medio llamó la atención desde el exterior y ni siquiera tuvo que ser convocado a la selección Colombia juvenil. En enero del 2023 firmó su llegada a la MLS, al Salt Lake, por un valor de 3,5 millones de euros (16 mil millones de pesos), valor que no ha tenido variación desde su fichaje.

Óscar Cortés

Otra de las grandes promesas de Millonarios, resultó campeón del apertura 2023 haciendo actuaciones memorables en el equipo bogotano. Su talento, que también fue protagonista en la selección Colombia sub 20, lo llevó a ser observado por el Lens de Francia, logrando llegar a un acuerdo para irse a la Ligue 1. Aunque las condiciones del traspaso no se conocen, el jugador tiene un valor en el mercado de 4,2 millones de euros (19 mil millones de pesos), monto que el Lens pudo haber superado en su afán por ficharlo.

Yáser Asprilla

Siendo el segundo jugador juvenil mas caro del país, el delantero ya le dejó un buen monto al Envigado cuando se firmó su traspaso al Watford de Inglaterra. En enero del 2022, el juvenil llegó a futbol europeo con la edad de apenas 17 años y, aunque durante ese año volvió a Colombia a modo de préstamo, durante el 2023 pudo foguearse en la segunda división inglesa. El Watford lo compró por 3 millones de euros; pero su precio actual es de 4,5 millones (20 mil millones de pesos), monto del cual el Envigado tendrá una buena tajada si llega a haber una futura compra.

¿Quién es el futbolista juvenil más caro de Colombia?

Jhon Jader Durán

El futbolista nacido en Medellín es la gran promesa del fútbol colombiano y lo demuestra en el mercado de fichajes. Lejos de los 4,5 millones de euros que vale Yáser Asprilla, el atacante que debutó en Envigado tiene un valor actual de 12 millones (54,6 mil millones de pesos) y a sus 19 años ya le dejó a la cantera de héroes más de 20 mil millones de pesos. Con su traspaso al Chicago Fire el equipo colombiano recibió 7 mil millones y, después, con su transferencia al Aston Villa recibió 15 mil millones al tener el 20% de los derechos del futbolista.