No sólo es Sofía Vergara: Los otros actores colombianos que triunfan en Hollywood 

El nombre de la barranquillera desde hace varios años hace eco en la televisión y salas de cine gringas. No es la única que ha logrado conquistarlos

Una de las grandes actrices pioneras en la televisión de Estados Unidos es Sofía Vergara, la barranquillera encantó a los gringos con su carisma, belleza e incluso, su acento. Sin embargo, no ha sido la única, existen otros tantos actores colombianos en Hollywood y que han logrado cautivar al país norteamericano.

Entre la lista de actores que también han pisado las alfombras rojas de Hollywood se encuentran nombres como el de Natalia Reyes, Sofía Carson e Isabella Gómez. Le contamos quienes son ellas y que otros artistas se destacan.

Actores colombianos en Hollywood

Sasha Calle

La actriz con raíces colombianas se vistió con el traje de ‘Supergirl’ en la más reciente apuesta de DC, The Flash, protagonizada por Ezra Miller y Michael Keaton. La joven de 27 años nació en Boston, Massachusetts. Sasha vivió desde los 10 hasta los 12 años en Medellín, junto a su madre, Samira Calle, es por ello que en sus entrevistas en español es inevitable no percibir su acento paisa.

Juan Pablo Raba

El bogotano de 26 años, después de trabajar un buen tiempo para construirse una reputación e en Colombia, decidió migrar a Estados Unidos. Allí, logró deshacerse de la imagen de galán en la que las producciones colombianas lo encasillaban. Logró hacerse un nombre en Estados Unidos tras protagonizar la serie de Netflix 'Distrito Salvaje'. También participó en las producciones 'Agents of SHIELD', 'Narcos', 'Vandal' y 'Six'.

Isabella Gómez

Su primera aparición la tuvo en la serie ‘Modern Family’, en un papel secundario, misma serie que hizo famosa a Sofía Vergara. La actriz nacida en Medellín, en el 2017, comenzó a trabajar para Netflix en la serie ‘Un día a la vez’, lo que consolidó su carrera actoral. Para 2022, Isabella Gómez protagonizó la película ‘Royal Rendezvous’, que se estrenó a comienzos de 2023.

Natalia Reyes

La bogotana es recordada por sus papeles en las novelas ‘Cumbia ninja’ y ‘Lady, la vendedora de rosas’. Después se dedicó principalmente al cine; en 2018 protagonizó la película original de Netflix ‘Pickpockets’. Otra de las grandes producciones fue ‘Pájaros de verano’ del director colombiano nominado a un premio de la Academia Ciro Guerra; y participó además en la cinta estadounidense Runnin' with the Devil, junto al actor Nicolas Cage. Tiene una importante participación protagonista en ‘Terminator: Dark Fate’

Sofia Carson

Tiene ascendencia colombiana al ser hija del empresario Barranquillero José Daccarett y de la ex reina del Carnaval de Barranquilla; Laura Char Carson. Entre sus apariciones en películas destacan ‘Descendientes’ en sus tres producciones, ‘Pretty Little Liars: The Perfeccionist’. Además, en los últimos años ha sido la protagonista de varios largometrajes de Netflix.