Colombia se aburrió de las narconovelas: ¡No más muñecas, ni mafia!

Celebro que el estreno de la segunda temporada de Las Muñecas de la Mafia haya sido un fracaso. La serie se ubicó en el cuarto lugar de audiencia y marcó 10 puntos de rating. Teniendo en cuenta que, por lo general, los estrenos siempre marcan más alto que el resto de la producción, podríamos decir que lo que vivió Caracol fue otro fracaso, pues ni la nueva temporada de El Desafío ni el Bandido Honrado, logran sepultar a Betty La Fea en RCN. Ciertamente, no se trata de desearle mal a Caracol, sino que me alegra que el público le esté diciendo al canal que ya no quiere ver más narconovelas.

Los colombianos estamos en una época de post conflicto. Durante décadas vivimos bajo el flagelo del narcotráfico, la violencia y los grupos armados. No es posible que convirtamos nuestra dolorosa historia en un museo para generar rating y aumentar ganancias por pauta publicitaria. Debemos pensar en la imagen que el país está dándole al mundo. Si nosotros mismos nos encargamos de revivir los años negros y toda la narcocultura en series y novelas, no es de extrañar que allá afuera nos sigan reconociendo por ser el país de Escobar.

Otra razón para celebrar que la segunda temporada de Las Muñecas de la Mafia fracasó es que el público le da una cachetada al canal por su falta de creatividad. No es posible que estén repitiendo una serie de hace diez años. Nada raro tendría que caigan en la misma costumbre de RCN de retransmitir las novelas que en tiempos pasados fueron exitosas. Que Betty La Fea ocasionalmente sea el programa del prime time que más rating marca es una derrota para la televisión colombiana en general, hasta para RCN. Si no hay una sola producción que cautive a la audiencia más que una novela de hace 20 años, mejor apague y vámonos.

El fracaso del último estreno de Caracol es un claro aviso de que los colombianos exigimos ideas nuevas y amables. De lo contrario, será mejor utilizar las horas de la noche para ver Netflix, hacer ejercicio, estudiar otro idioma o hacer cualquier otra cosa más productiva que premiar la falta de creatividad de nuestros canales.

