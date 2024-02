Por: Orlando Gaviria Giraldo |

febrero 06, 2024

En este escrito, la palabra «pero» es la estrella. Y lo es porque Colombia es un país de contrastes, en donde hay que ponerle pero a todo. Veamos.

Colombia es uno de los países más violentos del mundo, pero, según algunas publicaciones, es el segundo más feliz del orbe. También es uno de los más piadosos, donde casi todo el mundo es camandulero y tiene en su perfil de redes sociales la palabra Dios, pero en cada publicación dejan entrever su racismo y odio al prójimo.

En Colombia, todo el mundo vive hastiado de la guerra, pero cuando el Estado firma un acuerdo de paz, la gente vota No en el plebiscito que pregunta si están de acuerdo o no con el proceso. Y todo el mundo quiere vivir tranquilo, pero eligen y reeligen a los políticos que lo único que ofrecen es plomo y violencia. Y quieren que el Ejército les dé plomo a los malos, pero nadie quiere prestar servicio militar, prefieren comprar la libreta.

En Colombia, todo el mundo opina que el peor mal del país es la corrupción, pero en el día de las elecciones, los políticos corruptos son los que se alzan con la victoria.

En Colombia, la gente se indigna porque en el resto del mundo nos estigmatizan como narcotraficantes, pero los más grandes capos de la mafia son de acá. Y atrapan y extraditan uno, y aparecen dos nuevos; y atrapan y extraditan dos, y aparecen tres nuevos; y atrapan y extraditan tres…

La mayoría de colombianos ama el capitalismo y odia el socialismo, dizque porque este último solo trae desdicha, pero la mayoría de colombianos vive en la pobreza y algunos en la más absoluta miseria.

La mayoría de colombianos odia y desprecia a los marihuaneros, pero no le ve problema a emborracharse los fines de semana y a jartar miche delante de niños y niñas.

En el país se celebran intensos y acalorados debates académicos sobre el aborto, pero todos los panelistas son hombres.

En las universidades, los profesores quieren que los alumnos escriban monografías, ensayos y trabajos de investigación, pero nunca les enseñaron a los estudiantes a redactar y a citar correctamente.

«Colombia es un estado laico», dicen académicos, juristas y profesores universitarios de Derecho, pero la Constitución (en el Preámbulo) está consagrada a Dios (el dios cristiano).

Mucha (muchísima) gente dice que no le atrae leer, pero duran 12 o 13 horas leyendo memes y pendejadas en Facebook.

En Barranquilla, la gente está enojada con el Gobierno nacional porque ya no se celebrarán allí los Juegos Panamericanos, pero no se quejan porque la familia Char convirtió a la ciudad en su finca particular.

Y así pasan las cosas en Colombia; donde es fascinante vivir, pero también peligroso.