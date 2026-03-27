- Cielo Rusinque le dice adiós a la SIC: la ministra de Comercio le nombro reemplazo

El abogado Diego Solano compañero del Externado y la mano derecha de la saliente superintendente ocupara el cargo mientras arranca el proceso de selección

Las denuncias de los estudiantes del Externado, Samuel Ortiz Mancipe y Lucas Durán terminaron con la salida de Cielo Rusinque. Dentro del caso se demostró que Cielo Rusinque no tenía la experiencia ni los conocimientos exigidos para poder ejercer en la dirección de la Superindustria. Por la situación se llamó a un remplazo en el cargo. De manera provisional se nombró a Diego Solano, un funcionario cercano a la antigua Super Intendente.

Diego Solano es abogado de la Universidad Externado, lugar donde también es egresada la exsuperintendente. Antes de llegar a Superindustria Solano trabajó en la firma de abogados Valbuena Abogados, oficina donde trabajó un año y dos meses. No obstante, cuando Cielo Rusinque llega a la Superintedencia de Industria y Comercio en 2024, lo llaman para el puesto de asesor dentro del despacho de la superintendencia.

Dentro de la SIC, Solano trabajó de forma cercana a la cabeza de la entidad. Debido a esta cercanía, de manera coloquial se le consideraba su “mano derecha”, al desempeñarse como jefe de asesores. No era la primera vez que trabajaba en la SIC: durante cuatro años ya había hecho parte de la entidad, específicamente en el periodo en que Iván Duque fue presidente del país, y a la cabeza del Ministerio de Industria y Comercio estaba José Manuel Restrepo Abondano.

En su nueva etapa en la SIC, sacó adelante varias resoluciones importantes, como las sanciones contra Almacenes Éxito, Novaventa, Santillana y empresas vinculadas al Black Friday. Donde había castigos con multas de varios millones de pesos.

Mientras estuvo al mando de la SIC, Rusinque, además de imponer multas, se encargó de dirimir varios conflictos de marca. Entre estos se encuentran el pleito de Victoria’s Secret contra Victoria Jaimes y la disputa por los derechos de propiedad intelectual con la marca Renault, entre otros. No obstante, la empresa que más conflictos presentó fue El Rey. Una de sus acciones que más problemas causo fueron las visitas de la SIC, donde incluso se cuestionó si había o no extralimitación de funciones de Superindustria.

Ahora, con la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado, Rusinque queda fuera del cargo, y Solano deberá asumir la dirección de la entidad.

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