Los Char de Olímpica y los Echavarría de Homecenter además de otros almacenes llegan a Black Friday cargando una multa

La Superindustria identificó malas prácticas el año pasado en 10 establecimientos y los sancionó con $ 3 mil millones y sentaron un precedente para este viernes

Durante los días de descuentos del Black Friday de 2024 los funcionarios de la Superindustria y comercio revisaron un total de 60 establecimientos de comercio. Guiados por el volumen de compras, publicidad, descuentos e información de grandes almacenes anticiparon que podrían presentarse irregularidades. Fueron mucha la información errática que circulo entre clientes, potenciales compradores, vendedores, administradores, la publicidad y las condiciones para acceder a las promociones.

En vísperas del Black Friday de este 28 de noviembre la SIC quiso sentar un precedente con las decisiones que hizo pública: diez almacenes habían sido sancionados por malas prácticas en el día de las grandes promociones del año pasado.

Los funcionarios de la SIC encontraron fallas en estos negocios: Sodimac , Supertiendas y Droguerías Olímpica, Lagobo Distribuciones, Airlaf Internacional, Nueve Nueve Dos, Comercializadora Baldini, Makro Supermayorista, Colombia e Inversiones Blo., Bigfoot Colombia,

Los responsables detrás de los negocios son Natalia Falla Pastrana, Dafiti; Julio César Osorio, Supertiendas y Droguerías Olímpica; José Alejandro Gómez, Lagobo; María Elena Mesa, Baldini; Nicolás Tobón, Makro; Miguel Pardo Brigard, Sodimac Colombia; Wilingthon Ortiz Jaramillo, Inversiones Blo. Sin embargo, Sodimac se le reconoce más por las tiendas Homecenter y la cara visible de Inversiones Blo es la tienda de ropa femenina Xuss.

Para la entidad de gobierno existieron fallas de las diferentes marcas por no suministrar información sobre las condiciones de las promociones, no proporcionar detalles sobre los productos de la promoción, exigir la factura y documentos adicionales para acceder al derecho de la garantía, no suministrar información, no tener un sistema de atención de quejas, exigir a los clientes una factura o documento equivalente para poder acceder al derecho al retracto y no incluir en la página web de una forma sencilla para llevar a los compradores a la Superintendencia de Industria y Comercio en caso de quejas.

Por las fallas se colocó a los diferentes negocios una multa total de $ 3.068 millones de pesos. Sin embargo, la sanción como es en primera instancia puede ser apelada.

