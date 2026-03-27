- Colombia salió bien librada en el manejo del Covid: quedo de 12 en el mundo

El Ministro de Salud Fernando Ruiz asumió el liderazgo en el gobierno Duque y se reconoció en este ranking la rápida vacunación y la atención a los pacientes

Hace ya cerca de tres años que finalizó la crisis por la pandemia de covid-19. Durante ese difícil momento murieron 142.707 personas, 6 millones de colombianos se contagiaron y alrededor de 91 millones de dosis en vacunas fueron utilizadas en el país. A esas frías cifras se suma un nuevo dato: Colombia fue uno de los países con mejor desempeño en el manejo de la pandemia según un ranking de Bloomberg.

Parte del éxito en el manejo de esa crisis se debe a la gestión de Fernando Ruiz, quien llegó al cargo de ministro de Salud el 7 de febrero de 2020 durante la presidencia de Iván Duque. Ruiz es economista de la Universidad Javeriana, médico y experto en salud pública.

Colombia sobresalió en la rapidez con que implementó su plan de vacunación y en aplicar estrategias para contener el avance de la pandemia. En un gesto que le dio confianza a la población, Fernando Ruiz se vacunó primero, y en cuanto comenzó la etapa de vacunación para los colombianos entre los 3 y 11 años, lo hizo su hija Luciana. Su idea era dispersar los miedos sobre las vacunas, pues en el aire había dudas sobre los efectos secundarios que podían tener.

Gracias a las gestiones y mecanismos bilaterales, el gobierno adquirió 16.000.920 de dosis de Pfizer; 9.984.000 dosis de AstraZeneca; 9 millones de Janssen; 20.800.000 dosis de Moderna y 12 millones de dosis de Sinovac. Para hacer realidad esa iniciativa, el ex presidente Duque firmó el decreto del Plan Nacional de Vacunación. En total, fueron más de 91 millones de vacunas y más de 32,7 millones de planes de vacunación con pauta completa.

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