- El pleito que un pequeño empresario de Bucaramanga le ganó a la marca Victoria’s Secret y sus poderosos abogados

Los abogados colombianos socios de Baker McKenzie que representaban en el pleito de marca a Victoria’s Secret Stores Brand, comenzaron un pleito contra un empresario bumangués, empeñado en registrar la marca Victoria Jaimes. Su nombre es Wilman Ferney Ramírez y había solicitado registrar su nombre ante la Superindustria de Industria y comercio en cabeza de Cielo Rusinque para poder ofrecer ropa, calzado y sombreros. No tardó mucho para que los abogados de Victoria´s Secret presentaran oposición.

Para el abogado Alejadro Mesa, socio director de Baker McKenzie, bufete apoderado de la empresa norteamericana, los intereses de su cliente estaban amenazados por el valor de la prestigiosa marca de Victoria´s que estaba siendo aprovechada por el bumangués. Estaba enfrentados a un problema de reputación mayor.

Victoria’s Secret fue fundada en 1977 por Roy Raymond, con la idea de crear una marca de lencería principalmente femenina donde la comodidad del material pero el diseño sugestivo fueran de la mano. Diseñaron además tiendas para que el espacio fuera parte del atractivo de la marca. El negocio consiguió éxito de manera rápida y fue comprado por Leslie Wexner en 1982, quien se aseguró la expansión de la marca alrededor del mundo.

Un punto importante en el desarrollo mundial fue enfocarse en manejo de marketing y tener reconocimiento del público. A manera de ejemplo, el famoso desfile de Victoria’s Secret fue un hito del sector por lo menos desde 1995 hasta el 2018. En pleitos de propiedad intelectual la empresa es igual de cuidadosa, en Colombia sus representantes han defendido las marcas Victoria’s Secret Bombshell, Angel, Pink entre otros.

(Marcas enfrentadas)

Para el caso de Victoria Jaimes, los juristas de Baker McKenzie señalaron una posible confusión de los clientes por el uso de la palabra Victoria, los compradores podían asociar de manera inconsciente Victoria Jaimes con la famosa empresa de lencería femenina, proveniente de los Estados Unidos, cuando no es el caso.

Una vez los funcionarios de la SIC escucharon las partes pasaron a dar un veredicto: la Superindustria declaró infundados los argumentos de los abogados de Victoria’s Secret para impedir el registro de la marca colombiana y autorizaron el de Victoria Jaimes que pronto llevará su sello en las prendas.

Ya en otra ocasión habían logrado ganarle la batalla a Una pequeña empresa nacional pero en la línea de perfumería.Esta vez el bufete de abogados Baker McKenzie no corrió con suerte en primera instancia pero muy seguramente impugnaran la decisión de la Super.

