Caracol ya no necesita de Robinson Díaz: la actriz que se convirtió en la máxima estrella del canal

Nuevas producciones, nuevas apuestas, o esto es lo que ha demostrado Caracol Televisión con sus últimas novelas. Uno de sus recientes estrenos, 'Ventino', vino con actores que aunque llevan años actuando, no son tan conocidos, como Carolina Gómez. Aún así, son riesgos interesantes que pueden funcionar muy bien y generar gusto entre los televidentes. Ahora, una cosa es muy distinta son las historias, que no siempre tienen un resultado positivo. Sin embargo, tras finalizar 'Ventino', los Santo Domingo han estrenado una nueva producción. Al igual que su antecesora, ha buscado incluir nuevos talentos y algunos de ellos tienen madera, como Juanita Molina.

¿Quién es Juanita Molina en Romina Poderosa?

De manera inesperada, la protagonista en 'Romina Poderosa', terminó siendo la actriz menos pensada. Caracol Televisión decidió optar por una joven talento que tiene pinta para ser toda una estrella. Se trata de Juanita Molina, una joven de Medellín que tiene tan solo 26 años. Ella es la gran apuesta en esta novela donde actúa Zharick León y Emmanuel Esparza. Y es que, la paisa ya ha tenido participación anteriormente en otras producciones de diferentes canales. Por un lado, hizo parte del elenco de la segunda temporada de 'La reina del flow'; también hizo parte de 'Arelys Henao: canto para no llorar".

Inclusive, la protagonista de 'Romina poderosa', ha llegado a actuar en producciones de plataformas. Amazon Prime Video la tuvo en dos capítulos de su serie 'Manes'. Pero fue hasta este año que Juanita Molina, tuvo la oportunidad de ser la cara principal en Caracol Televisión. Sin duda alguna, la actriz se ha robado todas las miradas, aunque no la ha tenido fácil. En la novela interpreta el papel de Romina y de Laura Vélez, todo un reto para cualquier actor y actriz.

¿Cómo le ha ido en rating a Caracol Televisión?

Aunque han intentado estrenar producciones llamativas y con nuevas apuestas, al final los resultados no son los mejores. Sin duda alguna, el éxito de Caracol Televisión sigue siendo 'El Desafío' y su noticiero. Sin embargo, producciones como 'Ventino', 'Romina poderosa' y demás, no han logrado los números esperados. Hasta el momento, la producción dónde está Juanita Molina, no ha logrado sobreponerse a su competencia en RCN, 'Ana de nadie'. Aún así, es una gran oportunidad para la joven, siendo este su primer protagónico.

