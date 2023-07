Los 3 fracasos amorosos de Anuel AA: el hombre que le rompió el corazón a Karol G

Parece que el puertorriqueño no puede estar solo. Sale de una novia para tener otra y todas sus relaciones terminan mal

El cantante de trap y reguetón, ha sorprendido a todos sus seguidores y detractores con la fotografía que anuncia su nueva relación. Después de etiquetar y nombrar a su ex Karol G en sus redes sociales por unos presuntos ‘celos’ de su nueva relación con el cantante Feid. Nadie se esperaba que tras bambalinas el puetorriqueño tuviera una nueva relación. Pero nada sorprende cuando se trata de las parejas de Anuel.

El cantante subió una foto bastante comprometedora. Se encontraba en un yate abrazado de una voluptuosa mujer a quien le cogía la cola. Esta publicación causó gran revuelo y desaprobación entre los internautas, quienes aseguran que Anuel AA ‘no puede estar solo’.

La misteriosa mujer ya tiene nombre, se trata de una joven venezolana llamada Laury Saavedra, con quien en diferentes clips e historias ha mostrado que están más juntos que nunca e incluso viajan en helicóptero.

Las tres parejas de Anuel a las que les ha roto el corazón

El reguetonero tuvo su primer hijo, Pablo Anuel, en el año 2012 son su pareja del momento, la modelo puertorriqueña Astrid Cuevas. Tuvieron una relación de más de 5 cinco años. La relación inició antes de que él fuera famoso, pero en el 2016 cuando estaba despegando fue preso por porte ilegal de armas. Aunque la modelo lo apoyó y estuvo con él todo ese tiempo, en el año 2018 Anuel AA salió de la cárcel, terminó con Cuevas y luego se divorciaron.

En el 2018, Anuel AA hizo una canción junto a Karol G y desde ese momento surgió la chispa entre ellos y poco tiempo después iniciaron una relación. Su noviazgo duró 3 años y los apodaban los ‘bebeistos’ gracias a que el puertorriqueño le decía ‘bebesita’ a su novia. Sin embargo, en el 2021 terminaron y los rumores de infidelidad crecieron. Además de las tristes canciones como ‘200 copas’ o ‘Sola es mejor’, donde la paisa le cantó a su desamor.

LOS LIDERES DE LA NUEVA .🤪👹👸🏼 pic.twitter.com/VbkgsIGI1F — Anuel AA y Karol G (@anuel_karol) March 8, 2019

La más reciente relación del cantante fue con la artista dominicana ‘Yailin la más Viral’, mujer con la que inició poco tiempo después de terminar con Karol G. Duraron poco más de dos años y al principio recibieron muchos malos comentarios de quienes preferían a la paisa. En marzo de 2023 nació la hija que tendrían juntos, su nombre es Cattleya.

Pero este caso fue más triste aún, pues en medio de esta bella etapa del embarazó los artistas terminaron y Anuel AA lo confirmó en medio de un live que realizó en sus redes sociales: “Yo y Yailin ya no estamos juntos por cosas de la vida. Es triste que esté embarazada y podamos estar juntos ahora mismo teniendo una familia bajo un mismo techo, pero por cosas de la vida no estamos juntos” dijo.

Definitivamente Yailin estaba más bonita cuando estaba con Anuel y eso no se piensa discutir.



Mejores vestimentas y hasta se veía con más plomo que ahora 💁‍♀️ pic.twitter.com/0b7D4hgrVc — 𝑀𝒶𝓇𝒾𝑒𝑒𓁹 (@marieel_z) June 29, 2023

Es evidente que al purtorrqiueño no le gusta quedarse sin pareja. Una lista de novias que no dan un espacio de más de 6 meses. Historias que muestran la ‘triste’ vida amorosa de Anuel AA y como no ha logrado sostener una relación estable desde su primera esposa.

