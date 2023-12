Así puede acceder a las becas del distrito para estudiar en universidades de prestigio

Si no pudo inscribirse en alguna universidad por circunstancias económicas aproveche esta oportunidad, tiene hasta el 22 de diciembre para postularse

.Publicidad.

En diciembre se graduaron muchos jóvenes de calendario A, pero no todos con la oportunidad de acceder a la educación superior. El costo de las universidades no es muy asequible y a veces los préstamos no son la mejor opción. Pero la Secretaría de Educación de Bogotá ha lanzado un programa de becas dirigido a ese tipo de bachilleres. Ofreciendo la posibilidad de continuar estudios en instituciones reconocidas como la Universidad Libre y la Universidad de América. Le contamos todo sobre estas becas del distrito.

Están diseñadas para apoyar a aquellos jóvenes que se han destacado y han sido juiciosos en sus estudios con el distrito. Ofreciéndoles diversas opciones de vinculación con las universidades mencionadas. Los requisitos para acceder a las becas son:

..Publicidad..

- Ser de nacionalidad colombiana.

...Publicidad...

- Obtener un promedio de notas igual o superior a 4 sobre 5 en los grados de noveno a undécimo.

....Publicidad....

- No haber perdido materias en los grados mencionados.

- Ser admitido(a) por la Universidad Libre o la Universidad de América.

- Iniciar estudios en los meses establecidos.

- Haber obtenido el título de bachiller en los últimos 5 años de un establecimiento oficial en el - - - - Distrito Capital, perteneciendo a los estratos 1 ó 2.

La convocatoria estará abierta hasta el 22 de diciembre de 2023, y los documentos que se necesitan para postularse son:

- Carta de postulación.

- Título de bachiller.

- Certificado de notas.

- Documento de identidad.

- Certificado de admisión a la universidad.

- Resultados del Examen de Estado Saber 11.

- Servicios públicos domiciliarios de los últimos seis meses.

En este link puede hacer su inscripción.

| Ver también: Esto es lo que tiene que hacer para estudiar con becas del Icetex en España, Francia y China