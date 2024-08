Betty la fea: 10 razones de por qué es el espejo de Colombia

Por: Fabián A. Fonseca C. |

agosto 15, 2024

¿Cree que la sociedad colombiana se logró identificar y reconocer en esta novela? ¿En algún momento de sus capítulos o interminables repeticiones se sintió aludido? ¿Considera que esta novela es o fue una copia o radiografía de la sociedad y ‘’cultura’’ colombiana? ¿Cree que esta novela sacó el peor reflejo o espejo de un país? Si a las anteriores preguntas usted es una de esas personas que como yo consideran como respuesta en un rotundo, afirmativo y humilde ¡sí!, este artículo es para usted. A continuación diez razones para afirmar: Betty la fea, la novela de lo que fue y es Colombia. ¿Te sentirás identificado?

El país del ¿Usted no sabe quién soy yo? La respuesta a un país clasista y arribista la tiene la ‘’Peliteñida’’ Patricia Fernández con sus seis semestres de finanzas en la ‘’San Marino’’ La lógica de una sociedad que vive de apariencias, de esas que solo se sostiene a puntas de créditos, tarjetazo y deudas, eso sí, nada que no lo pueda sostener y camuflar provenir de una universidad de elite, de esas que solo unos pocos pueden acceder en Colombia y de esos que consideran que por su cargo, procedencia o barrio puede pasar por encima de las leyes y de los otros.

2. El país de la trampa. Como no olvidar aquel capítulo en donde Betty estaba tentada en recibir la coima que le estaban ofreciendo, y más un como no olvidar todas y cada una de las artimañas y marrullas con tintes de corrupción que utilizo Armando Mendoza, Mario Calderón y la misma Betty, para maquillar, camuflar y tapar su mal manejo de la empresa (Ecomoda). Como tampoco olvidar cuando gracias a la palanca y no al mérito, Patricia Fernández logró ser la secretaria de presidencia y ganar más que Betty que si estaba realmente preparada y capacitada. La muestra fehaciente de un país que siempre le ha apostado a la trampa y al dicho ‘’al caído caerle’’ ‘’a papaya puesta…

3. El país del no-lugar. Muy bien decía el antropólogo y etnólogo francés, Marc Auge que los no-lugares son aquellos espacios donde la gente no genera raíces, identidad, historia y relación, esto lo sabían muy bien los papás de Armado (Roberto y Margarita) quienes sus únicos vínculos con Colombia era cuando venían a sus clubes, y a las desastrosas y tramposas juntas que orquestaba su hijo y su asistente. La muestra de un país donde sus habitantes desean salir cuanto antes exiliados, refugiados, de inmigrantes o simplemente como Roberto y Margarita, vivir retirados en los paraísos fiscales, y en esos países donde no da pena decir su nombre. ¡Qué vergüenza! ¿Qué dirá la gente?

4. El país inmaduro y bufón. Perdónenme, pero discúlpenme era la frase o muletilla del mensajero de Ecomoda, Freddy Contreras. Este personaje jocoso y chabacano es el fiel representante de un país que se ha dedicado solamente a hacer reír y ser felices a los demás y no así mismo. Como no recordar cuando este era ignorado y se aprovechaban hasta por sus mismas amigas del cuartel de feas. Como no recordar cuando a pesar de que les alegraba el día con sus payasadas estas no lo tenían en cuenta para tomar decisiones. Como no recordar cuando este debía de hacer todo lo que le encomendaran o mandaran sin mostrar si quiera su opinión. Freddy es aquel reflejo de un país inmaduro que le ha costado salir de su minoría de edad, a su anhelada y esperada adultez, como bien mencionaba Kant en su texto ¿Qué es la Ilustración?

5. El país imprudente. Créete con el derecho y la autoridad moral de hablar de todo. Este personaje lo interpretó muy bien el cuartel de las feas, la misma Patricia Fernández, pero en especial la muy imprudente (chismosa) Bertha, quien al parecer su única función en Ecomoda era opinar de todo, eso sí sin argumentos, con supuestos y desde la doble moral, esa moral que tiene Colombia de ver la viga o la paja en el ojo ajeno. Esa moral que deslegitima la diversidad. Esa moral que hace que la razón ni los argumentos pose. Esa moral que deslegitima el pensamiento crítico y con criterio. Esa moral que vitupera el discernimiento, que engaña, que crea cizaña y que pesca en rio revuelto para crear la desinformación y la noticia falsa como única noticia para ser contada por todos (medios de comunicación colombiana) (aves de mal agüero)

6. El país masoquista. ¿Cuántas veces creen que Marcela Valencia fue engañada por Armando Mendoza? Digan sus apuestas. Un país masoquista es aquel como Marcela Valencia que a pesar de que es lastimada unas o más veces sigue allí esperando las sobras, perdonando a su victimario y permitiendo que el maltrato continúe. El país masoquista es en si aquella Marcela que hacia todo lo habido y por haber para seguir con una relación que estaba muerta desde el principio, pero que la incredulidad y por ende el masoquismo le permitían seguir sufriendo y rogando por un amor que nunca llego, y que fue robado por la que menos se esperaba. Permitamos el cambio y no el conformismo.

7. El país de la conciencia violenta. Si yo hubiera tenido un jefe como Armando Mendoza de seguro estaría demandado ante el ministerio del trabajo. Armando es la muestra de que no importa de qué universidad o qué tantos estudios tengas, para corrupto y violento no hay distinción alguna, sobre todo al mostrar la copia de un país que siempre le ha apostado por mandar y no liderar, gritar y no dialogar y de todo aquello que ha hecho de la intolerancia la panacea y gasolina de la violencia, esa que ha hecho que el miedo, el fanatismo, la desesperanza y el sálvense quien pueda se apodere de un país donde la paz no es tan popular como la guerra ¡ajua!

8. El país del ojo por ojo. Sus compañeras decían que al marido se lo había robado una impulsadora de galletas en el supermercado (visión machista y sexista de la historia) estamos hablando de la secretaria de Gutiérrez, Sofía De Rodríguez, aunque el De Rodríguez ya lo llevaba otra. Sofía fue sin lugar a dudas el ejemplo de una sociedad que ha preferido y optado por seguir avivando el fantasma del país del ojo por ojo, ese que considera que la justicia y las jugadas hay que hacerlas por su cuenta, esa que pregona que la venganza es la única salida y solución a los actos injustos de los demás. Como no recordar que Sofía se vengaba de su exmarido y su nueva pareja (La Pupuchurra) con tal de sentir el tan anhelado fresquito a su egopatia, aunque la excusa o la justificación a sus actos era siempre sus hijos. (Falto escuchar la versión de Efraín) En una historia siempre habrá dos versiones.

9. El país de la incertidumbre. Inesita fue la mano derecha del diseñador de Ecomoda (Hugo Lombardi) para nadie es un secreto del poder de experiencia, vida y consejos de este personaje a la historia, sin embargo recuerdo muy bien que Inesita nunca tenia certezas frente a su historia de vida, más bien siempre andaba preocupada por el formalismo y las buenas maneras de los demás, más no de su realidad, realidad que siempre recordaba con nostalgia al pasado cuando siempre hablaba del marido que nunca estuvo y que la abandonó. El país de la incertidumbre no es más que aquel como Inés que no ve futuro, que considera que todo está mal, esos que se viven quejando de todo y añoran con nostalgia haber hecho lo que nunca pudieron ser y hacer. La incertidumbre lleva al miedo y a la nostalgia. Pasemos página y busquemos las certezas. (Lo pasado pisado)

10. El país de los complejos. Beatriz Pinzón y Nicolás Mora se graduaron con honores de economía, eran unos jóvenes pilos y dedicados a su estudio, pero infortunadamente no venían de una familia prestante del país, ni mucho menos habían tenido la suerte de sus otros compañeros de la misma promoción que al parecer si habían podido engancharse muy bien laboralmente. La misma Betty lo decía en uno de los primeros capítulos. Ella decía que el problema de su atasco profesional y laboral era por ser feos. Un país de los complejos desconocerá sus cualidades y glorificará sus defectos y debilidades. ¿Cuán pequeño es nuestro poder de convencimiento, de seguridad y de autoestima para creer en nosotros? La pobreza mental ya es un deporte nacional que ha ganado muchas medallas. Quizá el problema de Betty no era su ‘’fealdad’’ sino su falta de confianza y el don de superarse.