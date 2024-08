Así se ve la San Marino, universidad que Patricia Fernández no deja de presumir en 'Betty, la fea'

.Publicidad.

Betty, la fea ha sido una novela que siempre ha generado un sin fin de comentarios y opiniones. Claro, la mayoría de ellas, siempre han sido positivas y con justa causa. Esta historia, es cómica, entretenida y sin duda engancha muy fácil a cualquiera. Claro que hay algunos temas internos que siempre ponen a pensar de más a los televidentes. Este es el caso de la Universidad San Marino, en la cual estudió Patricia Fernández o la 'peliteñida'. No es un secreto que esta institución ha sido un tema de discusión o por lo menos de mucha intriga. Aunque no todos lo sepan, esta es la ubicación de la Universidad San Marino de Betty, la fea.

No es en Colombia, esta es la verdadera ubicación de la Universidad San Marino de Betty, la fea y así se ve

Quién no se ha preguntado dónde carajos queda esta universidad. Seguramente, muchos creyeron que se trataba de alguna institución de garaje o quizás otros pudieron pensar que era inventada. Es que, no es nada raro que para estas novelas, decidan darle vida a ciertos lugares o hechos ficticios, para su trama por supuesto. Sin embargo, la Universidad San Marino sí existe, aunque es necesario aclarar que no está presente en Colombia. Así es, el supuesto lugar en el que estudió Patricia Fernández de Betty, la fea, no está ubicado en nuestro país. Como lo dice su nombre, está ubicada en la República de San Marino, un punto bastante pequeño, de hecho es de los más pequeños de Europa, en donde está situado.

Universidad San Marino, donde supuestamente estudió Patricia Fernández de Betty, la fea

Es poco lo que se sabe de esta universidad y en internet tampoco se puede obtener mucha información. Sin embargo, ronda una que otra imagen de cómo luce esta institución. Otro dato curioso es que, la carrera que aseguró estudiar la 'peliteñida', no está realmente entre los programas de esta universidad. Un hecho bastante curioso, teniendo presente que la mujer asegura esto en Betty, la fea. Ahora bien, un semestre allí, podría rondar los mil y mil quinientos dólares. Es decir que un valor entre los cuatro y los seis millones de pesos colombianos.

Por otro lado, el nombre real de esta institución es Universidad de los Estados de la República de San Marino. Siendo así las cosas, si desea estudiar allí, podrá hacerlo y decir que estudió en dicho lugar. Es así como, finalmente, y tras más de 20 años, se supo la verdad sobre la mentira dicha por la actriz de Betty, la fea.

