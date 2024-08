Así fue como Natalia Ramírez conoció al amor de su vida en las grabaciones de 'Betty, la fea'

.Publicidad.

Natalia Ramírez es una de las actrices de Betty, la fea que más ha destacado por su increíble interpretación. Es que, lo hecho por la mujer ha sido tan bueno, que incluso ha sufrido el no cariño de la gente, por su papel, por supuesto. Pese a este malentendido, la mujer sigue siendo una pieza clave para la novela y la producción también lo fue para su vida. Se dice que fue gracias a esta novela que la actriz, pudo conocer a quien es hoy su esposo y el amor de su vida. Ahora bien, al parecer habría sido antes de que las grabaciones de la producción iniciaran. Sea como sea, así cómo se conocieron este par de tortolos.

En una reunión se conocieron Natalia Ramírez de Betty, la fea y su esposo

Hay quienes creen que eso del amor a primera vista, no existe. Sin embargo, Natalia Ramírez podría decir todo lo contrario, por su experiencia de vida, claro está. Es que, según se sabe, la actriz y su esposo, se conocieron en una reunión de negocios en Miami. Cuenta ella que al verlo, supo que era el amor de su vida y que quería estar con él. Quedó tan flechada con Ricky Díaz, que fue ella la que tomó la iniciativa de conquistarlo. No era una tarea sencilla, el hombre no quería casarse y mucho menos tener hijos. Sin embargo, la colombiana consiguió cumplir con su cometido y se casó con el administrador de empresas.

Natalia Ramírez y Ricky Díaz en un partido de tenis del 2004.

Cuenta ella que todo el elenco de Betty, la fea lo acogió muy bien en ese entonces. Lo convirtieron en uno más de la familia, inclusive, para quienes no lo tengan presente, el hombre tuvo un pequeño cameo en la telenovela. Claramente son pequeños momentos que pueden pasar desapercibidos, pero que en efecto, ocurrieron. Lo que resta es historia, y una relación que ha sido muy positiva para ambos. En cada ocasión, la mujer no duda en agradecer y manifestar el amor que siente por su esposo. Cómo no, si tuvo que hacer grandes esfuerzos para poder conquistar a ese hombre que no quería nada serio.

Hoy en día, la actriz ha vuelto a darle vida a su icónico papel en Betty, la fea con la nueva entrega. Lo más increíble de la situación, es que aunque pasan los años, Natalia Ramírez sigue teniendo un increíble talento. Sin duda, sus actuaciones para esta nueva entrega, han sido de admirar y demuestran el gran talento que la colombiana tiene.

