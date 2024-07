Esta es la icónica discoteca en la que se grabaron las rumbas de 'Pedro el escamoso' y 'Betty, la fea'

.Publicidad.

La televisión colombiana ha estado llena de producciones únicas, las cuales se graban en locaciones peculiares. Es que, hay lugares que son tan icónicos que incluso varias novelas, han filmado en esos mismos puntos. De hecho, quizás no muchos lo sepan pero, Betty, la fea y Pedro el escamoso comparten algo en especial, y no se trata de su éxito. Es probable que no todos lo notaran, pero ambas novelas, tuvieron una escena que se rodó en el mismo lugar. No se trata de cualquier ubicación, sino de una discoteca que fue realmente importante durante la década de los 80 y los 90.

Discovery Club, la popular discoteca donde se grabó Pedro el escamoso y Betty, la fea

juntas bailando en un establecimiento. Pero, también deben recordar aquel lugar en el que Pedro Coral tiene una noche de bailar y amores. Bueno, ambas escenas fueron grabadas en Discovery Club, un lugar que ya no existe. Esta discoteca fue bastante popular durante la década de los 80 y los 90 en Bogotá. Es posible que los de mayores de edad recuerden donde estaba ubicada. Actualmente es el lugar en el que se encuentra el edificio de RCN Radio, pero en aquel entonces, era un lugar icónico de la rumba en Bogotá.

Sus horarios la hacían tentadora para muchos, el abrir a las 4 de la tarde y cerrar a las 3 de la mañana, era una ventaja para muchos. Además, era un sitio en el que se podían albergar una gran cantidad de personas, 1.200 en total. El lugar fundado por Ángel y Pablo Carrizosa, fue uno de los más emblemáticos del país. De hecho, se convirtió en una de las primeras grandes discotecas que se vio en Bogotá. Hoy en día, este lugar se encuentra en la memoria de aquellos que rumbearon y disfrutaron de una buena fiesta allí.

Además, fue también el lugar escogido por parte de varios canales, con tal de tener escenas únicas. Hoy en día se puede revivir Discovery Club gracias a Betty, la fea y también a Pedro el escamoso. Un lugar que marcó la televisión y la rumba en Bogotá.

Fachada del antiguo Discovery Club, discoteca donde se grabaron varias producciones.

