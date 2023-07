La preocupación de los hinchas de Nacional: se van 4 fichas y no hay contrataciones

La salida de Candelo, Banguero, Gómez y Palacio dejó al equipo desarmado. Los fichajes no se comparan con los huecos que hay en el club

.Publicidad.

Hace algunos días, desde las directivas verdolagas se confirmó la venta de Sebastián Gómez al fútbol argentino. La salida del mediocampista supuso una baja importante para el conjunto paisa, que antes ya había confirmado la salida de Banguero y Palacio. Aun así, lo complicado estaba por llegar, pues en las últimas horas se confirmó que Yerson Candelo, uno de los referentes del equipo, no seguirá para el segundo semestre, siendo otra de las bajas de Atlético Nacional.

| Vea también: ¿Cuánto vale ir a ver a la selección Colombia femenina en el mundial de Australia y Nueva Zelanda?

-Publicidad.-

El destino de Yerson Candelo después de su salida de Atlético Nacional

Según lo confirmó Pipe Sierra a través de su cuenta de Twitter, el jugador caleño llegó a un acuerdo con las directivas del equipo para acabar su contrato y acelerar su llegada al fútbol ecuatoriano. El equipo que recibirá al mediocampista será el Aucas, club que representa a la ciudad de Quito en la liga de Ecuador. En la carpeta había ofertas de Millonarios y Medellín, pero el jugador se decantó por el fútbol internacional.

🚨 Yerson Candelo (31) llegó a un acuerdo verbal para finalizar su vínculo con #AtléticoNacional y convertirse en nuevo jugador de #Aucas 🇪🇨 ❌🟢⚪️



👀 A pesar del interés de #Millonarios y #DIM, el lateral escogió llegar al fútbol ecuatoriano ante la buena oferta pic.twitter.com/n5zz5tYtXo — Pipe Sierra (@PSierraR) July 23, 2023

| Le puede interesar: Camilo Zúñiga, el crack que dejó el fútbol para hacer millones entre vacas y cultivos de limón

Publicidad.

La salida de Yerson Cándelo no deja un buen ambiente en el conjunto verdolaga, que ya ha perdido a cuatro piezas que fueron claves en la consecución del título en el primer semestre del 2022 y en la clasificación a la final contra Millonarios en el Apertura 2023. Lo que más preocupa es la falta de contrataciones, pues no hay reemplazos para esos jugadores. Hasta el momento, Atlético Nacional solo ha confirmado la llegada de Maximiliano Cantera y Neyder Moreno, y los huecos de Cándelo, Banguero, Gómez y Palacio aun no han sido llenados.