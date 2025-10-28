- Así será la gran fiesta del Llano que pondrá a vibrar Villavicencio con música, shows y más

El Joropo Fest, el Joropódromo y la voz de Marco Antonio Solís podrán a la capital del Meta a celebrar con tradición, arte y turismo

Villavicencio se prepara para latir al ritmo del arpa. Del 25 de octubre al 3 de noviembre, la capital del Meta será el epicentro del 57° Torneo Internacional del Joropo “Miguel Ángel Martín”, reconocido como la gran fiesta del Llano y una de las vitrinas culturales más importantes de Colombia. Este año, el evento combina arte, música, inclusión y turismo, reafirmando al Meta como un territorio donde la cultura no solo se celebra, sino que se protege y proyecta.

La Gobernación del Meta, a través de su Instituto Departamental de Cultura (IDCM), es la columna vertebral de esta celebración. Desde hace meses, el equipo liderado por Luis Fernando Álvarez Baquero abrió convocatorias, diseñó estímulos e impulsó estrategias para que el talento local y nacional tuviera un escenario digno.

En total, se destinaron más de $400 millones en estímulos culturales, que respaldan los concursos de música, baile y declamación, así como el emblemático 24° Joropódromo, el desfile de danza llanera más grande de Colombia. Este año, además, el evento se renueva con categorías que promueven la inclusión social: Joroperitos, Personas Mayores, Población con Discapacidad y comunidades Afrodescendientes, Indígenas y OSIGD (orientaciones sexuales e identidades de género diversas).

“Cada año, el Torneo del Joropo abre un escenario único para mostrar al mundo la riqueza cultural del Llano. Con estos concursos reafirmamos la importancia de conservar y proyectar nuestro folclor como un patrimonio vivo que une generaciones”, destacó Álvarez Baquero, director del IDCM.

Los Toldos, Joropo Fest

Del 31 de octubre al 2 de noviembre, el Parque Las Malocas se convertirá en un punto de encuentro de experiencias sensoriales bajo el concepto Los Toldos. Allí, el público podrá vivir el “detrás de escena” de cada creación: moda llanera, arte, café, bienestar, diseño, sabor y tradición.

Esta apuesta, pensada como un espacio de emprendimiento y cultura viva, refleja la intención del Meta de conectar el talento regional con los nuevos públicos. Cada toldo será una ventana al Llano contemporáneo, donde el cuero se mezcla con la seda, el café con la música, y la tradición se reinventa sin perder su raíz.

Música, cine, cabalgata y fiesta

La programación de este año se extiende más allá del folclor.

Del 25 al 28 de octubre , el Festival Internacional de Cine Pele el Ojo (FICPO) abrirá la agenda cultural con proyecciones, talleres y encuentros de cineastas.

, el abrirá la agenda cultural con proyecciones, talleres y encuentros de cineastas. El 29 de octubre , el Joropo Académico explorará la historia y evolución del género.

, el explorará la historia y evolución del género. El 30 de octubre , la tradicional Cabalgata de Cumaral revivirá la identidad campesina con más de 500 jinetes recorriendo las calles del municipio.

, la tradicional revivirá la identidad campesina con más de 500 jinetes recorriendo las calles del municipio. El 1 de noviembre, la Avenida 40 se llenará de música y color con el Joropódromo, desde Frutimax hasta el Hotel Estelar, seguido de la premiación en Villacentro.

Y ese mismo fin de semana, la ciudad vivirá otro momento inolvidable: el concierto privado de Marco Antonio Solís, parte de su gira “Más Cerca de Ti”, que coincide con la celebración del torneo. Será un evento privado que promete llenar de romanticismo la noche llanera y atraer a visitantes de todo el país.

Villavicencio no solo será música, también es naturaleza viva. Quienes lleguen para el Joropo pueden aprovechar para conocer algunos de sus lugares más emblemáticos:

El Bioparque Los Ocarros , hogar de más de 150 especies de fauna nativa.

, hogar de más de 150 especies de fauna nativa. El mirador de Cristo Rey , con su panorámica del piedemonte llanero.

, con su panorámica del piedemonte llanero. Y para quienes buscan conexión natural, la vereda El Carmen, ideal para caminatas y turismo de bienestar.

Además, la oferta gastronómica local es una experiencia en sí misma: carne a la llanera y un café con su gran aroma esperan a quienes se animen a vivir el Joropo con los cinco sentidos.

El Torneo Internacional del Joropo Miguel Ángel Martín es mucho más que una competencia: es una declaración de identidad. Es la manera en que los llaneros cuentan su historia, con la fuerza del zapateo y la dulzura del arpa.

