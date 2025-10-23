En el basto territorio colombiano, hay joyas naturales que han sido reconocidos a nivel internacional por sus riquezas naturales, les contamos cuales son

Colombia es un país excepcionalmente rico en naturaleza, gracias a su ubicación estratégica entre la zona intertropical, sus montañas, selvas, costas caribeñas y pacíficas. Su red de áreas protegidas, administrada por Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC), cubre más de 38 millones de hectáreas, lo que representa una parte muy significativa del ecosistema del país.

Aquí le mostramos 10 de los parques naturales más importantes de Colombia, seleccionados por su valor ecológico, cultural o su atractivo turístico. El orden no refleja una “posición” fija, sino cada temática para cubrir distintas regiones del país.

1. Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta

Ubicado en el extremo norte de Colombia, entre los departamentos de Magdalena, César y La Guajira, este parque protege un macizo montañoso que parte prácticamente del nivel del mar y asciende hasta más de 5.600 m.s.n.m.

Este parque es considerado una de las áreas más irremplazables del mundo por su biodiversidad y endemismos. Fue ampliado para alcanzar las 573.312 hectáreas. Alberga ecosistemas que van desde manglares y bosque seco tropical hasta páramo y glaciares, lo que lo convierte en una especie de “montaña entre el mar y el cielo”.

A su vez tiene además gran valor cultural, pues aloja a los pueblos indígenas de la Sierra (Kogui-Malayo-Arhuaco, Wiwa, Kankuamo) y muchos de sus territorios son también patrimonio cultural vivo.

Foto: PNNC

Nota de viaje: visitar una parte del parque exige respeto por las comunidades indígenas y por la normatividad ambiental. Algunas rutas de montaña altas tienen acceso restringido.

2. Parque Nacional Natural Chicamocha

Ubicado en el departamento de Santander, este parque combina naturaleza, paisaje árido y turismo de aventura. Ofrece un paisaje imponente del Cañón del Chicamocha, con rutas, teleférico, tirolina y actividades de aventura. Esta es una buena opción para quienes buscan combinar naturaleza con actividades recreativas.

Foto: Parques Santander

Nota de viaje: si bien su enfoque es algo más “turístico” que algunos parques de conservación estricta, sigue siendo un área de gran valor paisajístico y ecológico en Colombia.

3. Parque Nacional Natural Los Nevados

Ubicado en el Eje Cafetero, este parque protege montañas, nevados, páramos y volcanes. Fue declarado Parque Nacional en abril de 1974. Su superficie actual es de más de 60.000 hectáreas y cuenta con ecosistemas representativos como páramo (cerca del 80 % del área), humedales altoandinos y bosques andinos.

Es hogar de especies icónicas como el cóndor andino, la palma de cera del Quindío, el colibrí chivito de páramo (endémico) y varios mamíferos andinos.

Foto: PNNC

Nota de viaje: sus rutas de alta montaña, clima frío y se recomienda buena condición física. Puede combinarse con una visita al paisaje cultural cafetero, declarado por la UNESCO.

4. Parque Nacional Natural Tayrona

Este parque en la costa caribeña, en el departamento de Magdalena, combina selva y mar de forma espectacular. Fue declarado en agosto de 1969 y ofrece playas paradisíacas, selvas tropicales, manglares y zonas culturales con historia indígena (Tayrona).

El Tayrona es uno de los parques más visitados de Colombia, y funciona como un escenario ideal para turismo de naturaleza, senderismo, mar y cultura. Es un “must” para quienes visitan la región caribe.

Foto: PNNC

Nota de viaje: como siempre, se recomienda reservar con antelación, respetar las señalizaciones (especialmente cerca de fauna silvestre como caimanes en zonas de manglar) y usar servicios autorizados.

5. Parque Nacional Natural El Cocuy

Este parque, ubicado en la Cordillera Oriental (departamentos Arauca, Boyacá, Casanare), es un verdadero santuario de montañas, páramos y glaciares. Dentro de sus ecosistemas se destaca el bosque andino, páramo, superpáramo y zonas glaciares.

El área es biocultural pues conviven territorios indígenas (especialmente el pueblo U’wa) y comunidades campesinas de páramo.

Foto: PNNC

Nota de viaje: es un destino de montaña exigente, con variaciones climáticas marcadas. Requiere buen equipo, buena condición física, y respeto por las normas del parque (guía, cupos, etc.).

6. Parque Nacional Natural Amacayacu

En lo profundo de la Amazonía colombiana este parque protege uno de los ecosistemas más abundantes del país. Fue declarado en 1975 y cuenta con aproximadamente más 267.200 hectáreas.

Amacayacu alberga más de 5.000 especies de plantas, alrededor de 468 especies de aves, 150 especies de mamíferos y una gran diversidad de primates.

Nota de viaje: el turismo se realiza de forma más “profunda”, con comunidades indígenas, rutas por la selva y navegación fluvial. Es una opción para quienes buscan una inmersión más intensa en la naturaleza amazónica.

7. Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga

En la región pacífica del país, este parque ofrece un escenario costero-marino de gran valor ecológico. Es uno de los puntos de llegada de las ballenas jorobadas en su migración hacia aguas cálidas para reproducirse. Manglares, playas, arrecifes de coral, y selva costera son algunos de sus ecosistemas característicos.

Nota de viaje: cumple un rol clave en la conservación de ecosistemas marinos del Pacífico colombiano, un área no tan visitada pero rica en biodiversidad y naturaleza.

8. Parque Nacional Natural Páramo de Sumapaz

Este parque protege uno de los páramos más grandes del mundo. Ubicado en Cundinamarca, es un ecosistema de altísima sensibilidad, pues es una de las grandes fuentes hídricas del país: los páramos actúan como “esponjas” de agua que alimentan cuencas importantes.

Foto: PNNC

Nota de viaje: ideal para quienes buscan caminatas en ecosistemas de páramo, admirar frailejones, lagunas y disfrutar de un clima frío de montaña.

9. Parque Nacional Natural Serranía de la Macarena

En el departamento del Meta, esta serranía es un tesoro natural y cultural. En sus formaciones rocosas se conservan petroglifos y pictogramas de más de cuatro mil años de antigüedad. Además, alberga el célebre Caño Cristales, conocido como “el río de los siete colores”, y protege una riqueza biológica excepcional con ecosistemas que van desde la selva húmeda y los bosques tropicales hasta las sabanas y afloramientos rocosos únicos en el país.

Nota de viaje: el ecoturismo en esta zona requiere planificación, conocer rutas, y respetar las normas del parque, ya que algunas áreas tienen acceso más limitado.

10. Parque Nacional Natural Gorgona

Ubicado frente a las costas del Cauca, en el océano Pacífico, este parque fue declarado área protegida en 1984 y es un paraíso donde selva húmeda, arrecifes de coral y playas vírgenes se entrelazan. Antiguamente la isla funcionó como una prisión de máxima seguridad, pero hoy es un laboratorio natural de biodiversidad que alberga especies únicas como el lagarto azul (Anolis gorgonae) y recibe cada año a las ballenas jorobadas durante su temporada de reproducción.

Nota de viaje

Solo se puede acceder por mar desde Buenaventura o Guapi, y la visita debe hacerse con guías autorizados. No se permite el buceo libre ni ingresar sin reserva previa, pues su ecosistema marino está altamente protegido.

Explorar los parques naturales de Colombia no es solo una invitación al asombro, sino también a la conciencia. Más allá de su tamaño o fama, cada ecosistema - selva, costa, páramo, manglar o alta montaña- guarda una función vital en el equilibrio del país. Visitarlos es comprender que la conservación es un compromiso de todos; respetar las normas, seguir las rutas autorizadas, evitar los plásticos y cuidar la fauna y la flora es parte del viaje. Muchos de estos destinos se encuentran en territorios remotos o de difícil acceso, lo que exige preparación y respeto por las comunidades que los habitan.

