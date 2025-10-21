- Siete destinos para explorar la Cordillera de los Andes y sus maravillas naturales

La montaña más extensa del país revela sus hermosos paisajes donde puede disfrutar de sus ríos, cañones y pueblos más encantadores

La Cordillera de los Andes, que atraviesa Colombia desde el sur hasta el norte, es más que una cadena montañosa; es un corredor de vida, agua y cultura. Entre páramos cubiertos de frailejones, ríos color esmeralda y pueblos que aún conservan su arquitectura tradicional, los Andes ofrecen una de las rutas más completas para los amantes del turismo natural y sostenible.

| Lea también: Cuál es el pueblo de Antioquia con calles coloniales, resguardado por montañas y que pocos conocen

El reciente reconocimiento otorgado por la ONU Turismo a Murillo, Tolima, como el Mejor Pueblo Turístico 2025 puso nuevamente en el mapa a la alta montaña colombiana. Este municipio, ubicado en la vertiente oriental del Parque Nacional Natural de los Nevados, se destaca por su riqueza ambiental, sus aguas termales y su compromiso con la conservación de los ecosistemas andinos.

Durante el Encuentro Suramericano por la Cordillera de los Andes (ESCA), que se celebra en Ibagué y Murillo del 21 al 24 de octubre, se realizarán actividades como la siembra simbólica de frailejones, una muestra gastronómica y artesanal, y la presencia de delegaciones de siete países. Todo con un propósito: consolidar la cordillera como un laboratorio vivo de turismo responsable y conocimiento ambiental.

Frailejones, Parque nacional natural Los Nevados

Pero Murillo es solo el comienzo de un recorrido por algunos de los paisajes más sobrecogedores de la geografía andina colombiana. A continuación, le mostramos seis planes imperdibles para disfrutar de la cordillera en distintos departamentos.

1. Murillo (Tolima)

Rodeado de páramos, termales y vistas al Nevado del Ruiz, Murillo ofrece senderos ecológicos, avistamiento de aves y caminatas por el bosque altoandino. Los visitantes pueden disfrutar del agua termal natural, participar en jornadas de conservación o recorrer el mirador del Alto de Letras. Además, el reciente galardón de la ONU Turismo lo posiciona como ejemplo de sostenibilidad rural.

2. Cañón del Río Güejar (Meta)

En el piedemonte andino, cerca de Mesetas, el río Güejar se encuentra entre formaciones rocosas de más de 50 metros y pozos naturales de color verde intenso. Llamado también como el Tailandia Colombiano, este destino es ideal para practicar rafting, nadar o simplemente contemplar la selva que renació tras décadas de conflicto armado. Hoy es uno de los destinos más visitados del Meta para el turismo de naturaleza.

#colombia #paisaje #naturaleza #cañondelguejar #llanosorientales #villavicencio #meta #travel #aventura #vacaciones ♬ sonido original - El Tikuna @eltikuna ESTE ES EL 😵🏞️☀️🌄TAILANDIA COLOMBIANO Un paraíso que estuvo oculto durante muchos años por el conflicto armado pero en la actualidad ha resurgido como un lugar seguro, donde podrás disfrutar de piscinas naturales, cascadas y un paisaje cautivador y hoy es uno de los destinos más visitados del departamento del meta, es un destino único que te transporta a Tailandia y a una película de aventura ya que podrás ver impresionantes cascadas, cañones y podrás practicar rafting contemplando la belleza de su creación. Este impresionante destino está ubicado a aproximadamente 3 horas de la ciudad de Villavicencio y a unas 6 horas de Bogotá entre mesetas y San Juan de Arama. El Cañón del Guejar es uno de los mejores lugares de Colombia para aquellos que desean hacer rafting por primera vez, ya que tendrás la experiencia de recorrer aproximadamente 17 kilómetros de aventura, diversión y paisajes impresionantes, sin mencionar los rápidos que te hayan pasar sustos y adrenalina. También podrás nadar en piscinas naturales, admirar hermosas cascadas, disfrutar de un refrigerio y visitar la piedra del Titanic, una de las más lindas formaciones de este cañón en el Meta. Durante los meses de enero a marzo, que corresponden a la temporada de verano, podrás disfrutar de un río con un cauce reducido y un ambiente más tranquilo para apreciar el paisaje. ¿Qué esperas para conocer este paraíso de Colombia? . #tailandia

3. Cañón del Río Guáitara (Nariño)

En este profundo cañón que alcanza más de 100 metros de altura, se alza el Santuario de Las Lajas, una joya arquitectónica construida entre los acantilados. Además de la visita religiosa, el entorno ofrece senderos naturales y miradores que muestran la magnitud del paisaje andino nariñense.

4. Cañón del Río Samaná Norte (Antioquia)

Ubicado entre San Luis y Puerto Garza, este cañón conserva uno de los ecosistemas más puros del oriente antioqueño. El río de aguas turquesa, las cuevas y las pequeñas playas rocosas lo convierten en un escenario perfecto para el baño, el kayak y la observación de flora y fauna silvestre.

5. Río Otún (Risaralda)

El Otún, que nace en el Parque Nacional Natural Los Nevados, desciende entre bosques de niebla y cascadas como El Cedral. Es una zona de alto valor ecológico donde pueden hacerse caminatas, baños en pozos naturales y recorridos por antiguos caminos coloniales.

Foto: Parques Colombia. Laguna del Otún, en el Parque Nacional Natural Los Nevado.

6. Cañón del Chicamocha (Santander)

Uno de los cañones más profundos del mundo, se abre paso en tierras santandereanas. El Chicamocha combina paisajes áridos con miradores espectaculares y actividades extremas como parapente, cablevuelo y la visita al Parque Nacional del Chicamocha.

7. Cañón del Río Anchicayá (Valle del Cauca)

A pocos kilómetros de Buenaventura, el Anchicayá guarda una biodiversidad única. En sus aguas cristalinas es posible bañarse hasta en 21 charcos de agua cristalina, recorrer senderos entre selva húmeda y observar aves endémicas. Es una joya poco explorada que conecta la cordillera con el océano Pacífico.

Desde los frailejones del Tolima hasta los cañones del Meta o las aguas del Valle, cada rincón de la Cordillera de los Andes ofrece una experiencia distinta, pero con un mismo propósito: aprender a disfrutar y cuidar las montañas que nos sostienen.

| Le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.