De rehabilitación a La Casa de los Famosos, él es el polémico Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta fue confirmado como el primer integrante de La Casa de los Famosos 3 del Canal RCN. Así lo anunció la cadena a través de sus redes sociales, revelando que el creador de contenido colombiano, de 34 años, arrasó en las votaciones del público con un 52,67 % de los votos. La noticia sorprendió a la audiencia, no solo por su victoria, sino porque el influenciador había rechazado dos veces participar en el reality.

Fiel a su estilo, Arrieta no tardó en pronunciarse sobre su cambio de opinión. “Mi yo de hace diez años nunca lo haría, pero la situación está dura. Tengo hambre, familia, me está respirando en la nuca el embargo, perdí todo, estoy apagado”, confesó. Sus palabras se suman a las declaraciones que ha dado recientemente sobre su proceso de rehabilitación del alcohol.

Le podría interesar: Qué hay detrás del influencer llamado Westcol, un niño que convirtió su habitación en un imperio Digital

Sobre su participación en el programa, aseguró que será “como un mueble”. Según él, muchos de los que votaron por su ingreso lo hicieron con intención de burlarse, conscientes de su carácter sarcástico y de su postura crítica hacia la farándula nacional, a la que con frecuencia se ha referido en tono despectivo.

Las controversias no son ajenas a su trayectoria. En 2020 protagonizó un enfrentamiento legal con Luisa Fernanda W, esposa del cantante Pipe Bueno, luego de que esta interpusiera una acción de tutela por las denuncias que Arrieta había difundido en redes sociales. El bogotano afirmaba que la influenciadora promovía productos fraudulentos que podrían constituir una estafa. El juez falló a su favor, y desde entonces Arrieta usa con ironía la palabra “presuntamente” para blindarse legalmente en sus publicaciones.

Sin embargo, sus mayores polémicas no han estado relacionadas solo con su contenido digital, sino también con denuncias personales. En 2018, el espacio Las Igualadas, de la sección de Género y Diversidad de El Espectador, publicó un reportaje en el que cinco mujeres lo acusaban de distintos tipos de violencia, desde abuso económico hasta agresiones sexuales. Arrieta respondió negando todos los hechos y asegurando que una de sus exparejas habría organizado los testimonios con el fin de perjudicarlo y obtener notoriedad.

Leer más: Influenciadores como Wally y Amaranta Hank le arrebataron los votos a veteranos y petristas pura sangre

Desde entonces, su nombre ha estado rodeado de polémica. Algunos lo señalan por los comentarios clasistas y sexistas de sus primeros videos, en los que solía reaccionar a contenidos virales con humor ácido y sin filtros. Aun así, ha mantenido una base sólida de seguidores que celebran su franqueza y estilo confrontacional.

Nicolás Arrieta, hijo del ex senador Samuel Arrieta y figura nacida de las redes sociales, representa una mezcla explosiva de irreverencia, privilegio y vulnerabilidad. Su ingreso a La Casa de los Famosos 3 promete ser uno de los momentos más polémicos de la temporada, un reflejo del internet colombiano más crudo y provocador, ahora trasladado a la pantalla nacional.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.