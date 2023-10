Si usted tiene alguna de estas dos billeteras digitales debe saber cuál es el tope para que no le cobren este impuesto

El famoso 4x1000 es un impuesto del Gobierno Nacional que consiste en que por cada mil pesos de una transacción (ya sea un retiro, un traslado o un pago) cuatro pesos serán destinados al pago de este tributo. Pero suele ser una pesadilla para todos aquellos que retiran dinero con frecuencia pues pierden dinero. Por eso las carteras digitales como Nequi y Daviplata no lo cobran si en sus transacciones no se excede de cierto monto. Le contamos cómo no pagar el 4x1000.

Lo que usted debe saber es que según el estatuto tributario, todos los depósitos de bajo monto, que antes eran conocidas como Cats, deben pagar 4x1000 a partir de las 65 UVT. Esto equivale a $2,76 millones de pesos. En su página web Nequi lo explica: "Si tu Nequi tiene topes, debes pagar 4x1000 cuando saques, envíes o pagues durante el mes más de $2.756.780”.

Lo que esto significa es que tanto en Nequi como Daviplata, la persona que supere los $2,76 millones de pesos debe pagar ese impuesto, así que no exceda este monto si quiere ser eximido. Por ley, los colombianos solo pueden tener una cuenta libre de 4x1000, por ello es clave que tenga en cuenta ese requisito fundamental.

Otro caso diferente son las cuentas de ahorro, en las que, según el estatuto, aquellas que no excedan mensualmente de 350 UVT o $14,7 millones de pesos, pueden quedar exentas de este cobro.

