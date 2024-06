Así estarían extorsionando a los comerciantes en la localidad bogotana de Teusaquilllo

.Publicidad.

De acuerdo a un escalofriante audio revelado en uno de los programas de la W Radio, los comerciantes de la zona bogotana de Teusaquillo están siendo intimidados y extorsionados por delincuencia organizada y delincuencia común que se hace pasar por la organización delincuencial autodenominada Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

"Nosotros operamos por encima y por debajo de la ley", se le escucha decir al delincuente que duramente enfatiza que no piensan hacer concesiones con quienes no atiendan a sus demandas, amenazando no sólo al comerciante sino también a su familia.

De acuerdo a la denuncia difundida por el medio, los delincuentes que se estarían haciendo pasar por la reconocida organización delincuencial estarían exigiendo elevadas sumas de dinero. Las autoridades estarían haciendo las investigaciones respectivas.

Por esta razón los propietarios de la zona se reunieron para tomar medidas y dejarse asesorar por la ley.

Aumento de la extorsión común y las operaciones de la delincuencia organizada en Bogotá

Meses atrás, el general José Daniel Gualdrón, comandandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, anunció que la extorsión en la ciudad aumentó en un 70% y que de estos casos la mayoría estarían siendo cometidos por delincuencia común.

De acuerdo a lo declarado por el comandante, hace meses, al medio Blu Radio, hasta entonces llevaban 320 denuncias en menos de tres meses, lo que superaba los índices de los delitos extorsivos reportados en años anteriores.

Más de 200 de esos casos habían sido atribuidos a este tipo de delincuencia, aunque en los otros 120 los responsables habrían sido grupos como El Tren de Aragua, los Satanás o los que operan en las cárceles bogotanas.