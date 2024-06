¿Por qué la lluvia activó la delincuencia en Barranquilla?

Por: JAIME VELEZ GUERRERO |

junio 04, 2024

En la ciudad se observa un fenómeno recurrente, que se puede comparar como una bola de nieve, es decir, cuando llueve la criminalidad de las pandillas aumenta en el distrito de Barranquilla, pues las reyertas entre diferentes organizaciones se tornan violentas. Desafortunadamente, aunque esto ha estado sucediendo durante décadas, las autoridades competentes no han implementado un programa estratégico que neutralice definitivamente los grupos delincuenciales que causan pánico colectivo.

Las pandillas callejeras se están desarrollando en la urbe por ausencia de programas estratégicos de carácter multidisciplinar que vayan encaminados a un solo objetivo, que las pandillas se enrolen a la legalidad, evitando así que se multipliquen y profesionalicen delincuencialmente. Si bien la violencia de las pandillas se originó en Barranquilla, la misma se está extendiendo al resto de la costa caribeña en razón a que sus episodios violentos se difunden por las redes sociales siendo estos medios digitales promotores del aprendizaje criminal.

El clamor de la sociedad es que se ponga coto a la violencia pandillera que estalla bajo la lluvia dado que se está desbordando, y colocando en peligro a la comunidad. Hoy no solo se muestra en varios barrios del sur de Barranquilla, sino también cuando existe un espectáculo en la urbe, ya sea deportivo, carnavalesco u otros. Hasta el momento, las instituciones del estado no han podido erradicar ese flagelo, igualmente ignoro Sí, ahora que estamos viviendo un importante cambio atmosférico en esta vasta región colombiana, que se extenderá por todo el resto del año, se haya implementado un equipo policial, educacional, encuestas permanente puerta en puerta, justicia ejemplar para contrarrestar este fenómeno. Porque lo cierto es que no tiene que seguir aflorando en plena precipitación.

Definitivamente, los enfrentamientos entre las pandillas tienen que preocupar a todos los sectores sociales del distrito de Barranquilla, debido a que estos son un caldo de cultivo para que germine nuevas conductas penales tales como extorsión, sicariato, narcomenudeos, hurtos calificados y agravados. Por lo que debemos estar atento que los pandilleros no aumente vertiginosamente la tasa de criminalidad.

En Barranquilla cada vez que arrecia la lluvia, se puede palpar un pánico de la ciudadanía, de ahí que proliferan los hechos punibles, protagonizados por las pandillas callejeras. Es que, los focos delincuenciales en la ciudad son masivos, algunos barrios con mayores incidencias son, los Olivos, las Cayenas, los Rosales, el Bosque. la Manga, San Roque, Simón Bolívar, las Nieves, Carrizal, las Malvinas y demás. Lo más preocupante de todo esto es la evolución que ha tenido estos grupos violentos debido a que comenzaron empleando armas contundentes (piedra) pasando a las cortocontundentes (machetes) evolucionando con la utilización de cuchillos y navajas (cortantes). Ahora usan revólveres y pistolas de tipo artesanales. En los actuales momentos los pandilleros están atracando a los conductores de camiones, personas y comercio.

Sin duda, la pobreza juega un rol preponderante en el surgimiento y crecimiento de las pandillas callejeras y sus consecuencias. Otra mutación criminal son las vendettas entre ellos, que trae consigo repercusiones funestas. Ahora bien, no quiero alarmarlo, pero auguro una sociedad con alto índice de criminalidad. Por último, es importante vincular a la comunidad religiosas que participen activamente en el proceso de control social informal.

Lo primero que quiero poner de presente para aunar esfuerzo positivo dentro del contexto delincuencial de las pandillas son su dinámica y prevención, por tanto, debe haber funcionarios idóneos en los organismos relacionados con este tipo de criminalidad. Porque de allí nacerán ideas trascendentales del flagelo. Por lo contrario, no habrá luz en el camino.

Otro estudio científico que no puede pasar desapercibido es el impacto que origina en la psiqui humana los cambios meteorológicos, como es el caso de la lluvia. De la misma manera, tenemos que investigar si los astros influyen en el ser viviente.