Así han sido los primeros goles de Falcao en sus equipos; se estrenó con Millonarios y alcanzó récord

En el minuto 55 del partido entre Millonarios FC y Patriotas, Radamel Falcao García se quitó un peso de encima e hizo lo que muchos esperaban desde su llegada al equipo embajador. Con un zurdazo, el tigre volvió a anotar después de 11 meses y consiguió su primer gol con el cuadro bogotano. Con este tanto, el eterno 9 de la selección Colombia también igualó a Víctor Hugo Aristizábal como el máximo goleador colombiano de la historia y siguió ratificándose como una leyenda del fútbol nacional. Ya son 10 equipos en los que el goleador ha militado y en donde no ha salido en blanco. Por eso recordamos los primeros goles de Falcao en sus clubes.

Los primeros goles de Falcao en los 10 equipos donde ha jugado

Lanceros de Boyacá

Falcao debutó como goleador un 23 de abril de 2000, vistiendo los colores de Lanceros de Boyacá, el único equipo colombiano en el que había jugado hasta su llegada a Millonarios. Fue en un partido contra Cóndor F.C. en el estadio del Sol de Sogamoso, en donde el tigre infló por primera vez una red como profesional, con un cabezazo que dejó sin opciones al arquero rival.

River Plate

Gracias a sus actuaciones, el tigre Falcao fue fichado por River Plate en 2001 para hacer parte de las divisiones menores. En ellas estuvo durante 4 años, hasta 2005, cuando se le dio la posibilidad de debutar en el primer equipo, en un partido de ensueño para el colombiano. En él, el tigre no solo vistió por primera vez la banda cruzada, sino que hizo sus primeros goles con el equipo, venciendo 3-1 a Independiente.

River Plate vs Independiente - 2005

FC Porto

Tras anotar 45 tantos con River, Falcao arribó al fútbol europeo en 2009 como la gran promesa del FC Porto. Su debut frente al arco rival no demoró y en la primera jornada de la liga portuguesa, entrando como suplente, el colombiano infló la red del Pacos de Ferreira con un cabezazo, en lo que fue el inicio de una historia de amor con el gol.

FC Porto vs Pacos de Ferreira - 2009

El mejor 9 del mundo

Atlético de Madrid

Al demostrar su valía como delantero en Portugal, en 2011 el tigre llegó a Atlético de Madrid como el gran fichaje del fútbol español, una liga en donde se convertiría después en el mejor 9 del mundo. Su primer tanto con los colchoneros fue en un partido por la Europa League, contra el Celtic. En el minuto 3, tras un tiro de esquina, el goleador dio un cabezazo imposible de atajar y se inauguró.

Atlético de Madrid vs Celtic - 2011

AS Monaco

En un fichaje que fue extraño para muchos, Falcao llegó a AS Monaco para la temporada 13/14 y no se demoró mucho para hacer su primer gol en el equipo de la Ligue 1. El 10 de agosto de 2013, en un partido contra Fortuna Dusseldorf, el tigre se estrenó con un derechazo que impactó en el palo y luego entró. En Francia vivió un tormenta pero también una resurrección.

AS Monaco vs Fortuna Dusseldorf - 2013

Los goles tras la lesión de ligamento cruzado anterior

Manchester United

Después de haber sufrido la lesión que lo alejó del Mundial de Brasil 2014, el próximo reto de Falcao fue en el Manchester United. El equipo inglés lo fichó a modo de préstamo y, aunque no logró cumplir un papel importante, sí llegó a marcar. Su primer tanto fue contra Everton en la Premier League, después de una asistencia magistral de Ángel Di Maria.

Machester United vs Everton - 2014

Chelsea

Tras su aventura con los 'Red Devils', Falcao firmó con otro equipo de la Premier League para la temporada 15/16. Su nueva casa fue Chelsea, club en el que anotó su primer y único gol contra el Crystal Palace por un partido de la Premier League.

Chelsea vs Crystal Palace - 2015

Galatasaray

En 2019, Falcao llegó a la liga turca después de firmar con el Galatasaray y no demoró en anotar. En un partido contra Kasimpasa por la liga, el delantero metió un zurdazo que golpeó en un defensa y finalmente infló la red. Fue el primero de los 19 tantos que hizo con dicho equipo.

Galatasaray vs Kasimpasa - 2019

Rayo Vallecano

Antes de llegar a Millonarios, la última aventura del tigre fue en Rayo Vallecano, un club que le abrió las puertas para seguir en la élite. El 18 de septiembre de 2021 anotó su primer gol, de pierna derecha, frente al Getafe, tanto que puso el 3-0 y dilapidó las opciones del equipo rival de empatar el compromiso.

Rayo Vallecano vs Getafe - 2021

El primer gol de Falcao con Millonarios

Casi un año tuvo que pasar para que Falcao volviera a anotar en el fútbol profesional, y más de 20 para que lo hiciera en el fútbol colombiano. Después de estar con el grito de gol atravesado en la garganta y en el corazón, el tigre por fin pudo desfogarse y se estrenó vestido de embajador, un sueño que tenía desde niño. "He soñado con este momento durante muchísimo tiempo. Me tocó salir del país muy joven, y este sueño se aplazó por más de 23 años. Es algo impresionante. Cuando hice el gol, ya no sabía ni qué hacer, no lo había planificado, pero fue muy emocionante. Realmente, me sentí como un niño cumpliendo ese primer sueño", fueron sus palabras tras la anotación.

🔵🐯 ¡Momento para la historia! ¡Radamel Falcao García marcó su primer gol con Millonarios y se lo dedicó a Javier Acosta! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/QhihOeulEd — Win Sports (@WinSportsTV) September 1, 2024

