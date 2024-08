Revelaron la razón por la que Miguel Borja no fue convocado a la selección; "puede hacer goles pero..."

.Publicidad.

A pocos días de que la selección vuelva al ruedo, Néstor Lorenzo ya publicó la lista de convocados para los partidos de eliminatorias y, aunque tuvo algunas novedades aplaudidas, también borró a varios jugadores que hicieron parte de la tricolor en la Copa América y firmaron un buen papel. Uno de los casos que más llamó la atención fue el del Miguel Borja, jugador que está teniendo un presente muy bueno con River Plate; pero que volvió a quedarse por fuera de la convocatoria de la selección Colombia, como ocurrió en varios partidos previos al certamen continental. Debido a su buen momento, parece rara su ausencia, pero conocedores revelaron por qué no fue tenido en cuenta.

En la era Lorenzo, Miguel Borja solo ha sido convocado a 8 partidos, de los 26 que se han disputado. Ha anotado un gol. Foto: fcfseleccioncol

| Vea también: ¿Cuántos técnicos han pasado por Nacional desde la salida de Rueda en 2017? La cifra es grande

..Publicidad..

¿Por qué Miguel Borja no hizo parte de la convocatoria de la selección Colombia?

Tras hacerse oficial la lista de convocados de la selección Colombia para los partidos contra Perú y Argentina, y ver que Miguel Borja no estaba entre los 26 seleccionados, la sorpresa de la prensa colombiana, y hasta argentina, no se hizo esperar. El goleador lleva más de 25 goles en el año y es uno de los "killers" a nivel mundial, por lo que su ausencia generó todo tipo de rumores. Sin embargo, Carlos Antonio Vélez fue el encargado de despejar las dudas y explicó que la ausencia del delantero cordobés, lejos de ser por temas referentes a su presencia en ataque, es por un tema táctico.

...Publicidad...

"Está claro que Borja puede meter 1000 goles y no es elegible" empezó contando el periodista, quien inmediatamente sentenció: "Me dicen que es porque no es importante sin el balón". En la publicación, el comunicador le dio la razón a su fuente en dicho aspecto; pero aprovechó para decir que en la nómina hecha por Néstor Lorenzo hay otros jugadores que tampoco ayudan mucho en temas de marca y demás cosas tácticas sin balón, como sería el caso del jugador cordobés. Además, Carlos Antonio Vélez también aprovechó para cuestionar las convocatorias de Yerry Mina y Santiago Arias, eso sin contar que también le dejó un mensajito a James.

....Publicidad....

⚽ ¡𝐔𝐧𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐢𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨́𝐧, 𝐦𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐨𝐛𝐣𝐞𝐭𝐢𝐯𝐨! 🤩



Ellos son los 26 convocados por el D.T. Néstor Lorenzo para las Fechas 7 y 8 de estas 𝑪𝒍𝒂𝒔𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂𝒔 a la Copa Mundial de la FIFA 2026



💛💛💙❤️



🔗 https://t.co/BT7TomcCEh… pic.twitter.com/InaWECf1WV — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 29, 2024

Se espera que los jugadores llamados a la convocatoria de la selección Colombia arriben a territorio nacional en los próximos días, para empezar así con la preparación para el partido contra Perú en suelo inca. En la lista, futbolistas como Kevin Mier, Juan David Cabal o Yerson Mosquera son algunos de los que más prometen; debido a su buen momento; pero precisamente por eso también se hace más notoria la ausencia de Miguel Borja, quien, aun siendo uno de los delanteros más importantes del mundo, no fue tenido en cuenta por el técnico argentino.

| No se pierda: