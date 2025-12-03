Así funciona la lectura de tarot de ChatGPT, que muchos consideran precisa y se ha vuelto viral

Muchos estan recurriendo a la IA para consultas espirituales. Algunos aseguran que las lecturas parecen hechas por un tarotista real

La lectura de tarot volvió a ponerse de moda, pero esta vez sin salir de casa, pues es la inteligencia artificial el tarotista en tendencia. Lo que antes implicaba sacar una cita y esperar una interpretación cara a cara, hoy se puede hacer, según los usuarios en redes sociales, desde el celular con herramientas como ChatGPT. Aunque suene extraño, miles de personas aseguran que las lecturas no solo son útiles, sino que son precisas.

Durante siglos, el tarot se ha usado como una forma de reflexión y una guía simbólica donde se pueden hacer preguntas. Sin embargo, esta práctica ancestral dio un salto a lo digital y ahora solo con escribirle a la inteligencia artificial que le lea las cartas, para que la IA adopte el rol de tarotista y empiece a interpretar cartas con significados basadas en los simbolismos y tradiciones del tarot.

La tendencia creció porque solo se necesita conexión a internet y una pregunta clara. Usuarios en redes aseguran que las interpretaciones les han “pegado” que los mensajes “encajan bien” con situaciones personales.

Para hacer una lectura solo necesita pedirle a ChatGPT que asuma el rol de tarotista, decir qué tema le interesa como por ejemplo el amor, el trabajo, el dinero, la salud o una situación específica y dejar que la conversación fluya. También puede pedir una lectura simple como del pasado, presente y futuro o incluso una Cruz Celta completa. Entre más claro seas con la pregunta, más enfocada será la interpretación, y si quiere profundizar, solo hace falta pedir una carta extra o un consejo final.

Recuerde que ChatGPT no tiene intuición humana ni capacidades espirituales. Lo que sí tiene es un entrenamiento basado en patrones de lenguaje y simbolismos tradicionales del tarot. Al final, como con cualquier lectura ya sea humana o digital, la precisión depende de lo que cada quien encuentre en las palabras.

Para muchos, la experiencia es más por entretenimiento donde las cartas ya no están sobre la mesa, sino en la pantalla.

