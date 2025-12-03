- El hincha paisa que pasó de trabajar en un granero en Cali a comprar Independiente Medellín

Dejó su pueblo a los 15 años sin saber que algún día esa decisión sería clave en el renacer del Independiente Medellín

Raúl, apodado por sus amigos como La Vaca, nunca dio señales de convertirse en un gran empresario ni mucho menos en adquirir Independiente Medellín. Era desjuiciado en el colegio, del que terminó aburriéndose hasta el punto de dejarlo sin siquiera culminar la secundaria. Lo suyo siempre había sido el campo. Aunque nació en Granada, Antioquia, desde pequeño se fue a vivir a una vereda cerca de Calderas. Allí no solo jugó, sino que también aprendió las labores que suele hacer cualquier niño campesino.

Con solo 15 años, Raúl Giraldo decidió dejar su pueblo natal y aventurarse lejos para ganar algo de dinero. Llevaba apenas una maleta y una carta de su papá dirigida a un tío en Cali, pidiéndole que le diera trabajo. Llegó a la Plaza de Mercado La Floresta, donde se encontró con otros granadinos, lo que lo hizo sentirse como en casa. Consiguió empleo con su tío, trabajando a sueldo en un granero, pero no se conformó con esas ganancias.

Comenzó a vender panela y arroz por su cuenta y, para no gastar de más, se quedó viviendo con una tía que no le cobraba estadía. Con el tiempo, claro, los aportes se volvieron casi obligatorios. Aquel joven trabajador logró montar su primer negocio, y poco después se asoció con su cuñado, Tulio Gómez —esposo de su hermana—, con quien dieron vida a Superinter.

El negocio arrancó con 26 empleados y creció tanto que llegó a superar los 3.000 trabajadores en los 50 supermercados que abrieron entre Cali y el Eje Cafetero. Detrás de su éxito hubo varios factores: madrugar, comprarle directamente a los productores y sostener una operación ágil que conquistó al público.

De un sencillo mercado a ser comprados por el Éxito

En 2014, tras varias conversaciones, el supermercado paisa nacido en Cali fue comprado por el Grupo Éxito. Una venta millonaria y exitosa que también demostró el amor de Raúl por Independiente Medellín. En ese entonces, Surtimax era uno de los patrocinadores del equipo y, ante la crisis, estaban pensando en retirar su apoyo.

Fue allí cuando Giraldo intercedió. Curiosamente, esa pasión suya terminó llevándolo a conocer al dueño del Medellín de aquel momento. Un día, Raúl recibió una llamada para que le presentaran a Bayron Gómez, de Construcciones El Águila, y así cerrar el trato por la venta del equipo. El mundo de los negocios es así: sin tanto misterio. En apenas 12 minutos, el Poderoso de la Montaña ya estaba negociado.

La decisión era riesgosa, pues es bien sabido que el fútbol no siempre retribuye la inversión hecha. Sin embargo, el amor y la pasión por el DIM llevaron a sus nuevos dueños a encender de nuevo la ilusión de la hinchada. Entonces nació la promoción Todos en Uno. Todo cambió: el éxito fue inmediato y la afición respondió de forma contundente.

El renacer de Independiente Medellín de la mano de aquel hincha paisa

Así volvieron los triunfos y el DIM tuvo la fortuna de levantar un nuevo trofeo. Se armó un equipo competitivo que disputó finales y demostró el perrenque del club y la buena mano de Raúl Giraldo. Desde entonces, se convirtieron en un contrincante habitual en los cuadrangulares y en una institución que trabaja constantemente por mejorar.

Aunque últimamente la suerte no ha estado de su lado, no se rinden en su objetivo de alcanzar otra final y levantar un nuevo título. La hinchada del Medellín nunca deja de alentar en el Atanasio, una pasión que también siente Raúl cuando ve a su equipo jugar en la capital antioqueña. Curiosamente, no es el único de la familia involucrado en el fútbol.

Su cuñado, Tulio Gómez, es hoy el socio mayoritario del América de Cali, un club que también busca reencontrarse con la gloria. Como todo en el fútbol, hay altas y bajas, y malos tragos por superar, como lo ocurrido con Quintero y Racing.

Lo cierto es que Raúl Giraldo ya es parte imborrable de los 110 años del equipo paisa, una institución que sigue siendo relevante e importante en el FPC.

