Así fue el nacimiento y la caída de Merqueo, la tienda que enseñó a hacer mercado por internet

Tres emprendedores —que venían de domar la logística caótica de los domicilios urbanos con su plataforma Domicilios.co— pensaron que un supermercado en línea podía resolverle la vida a quienes vivían atrapados entre el trabajo, el tráfico y el cansancio de final de día. Miguel McAllister, José Calderón y Pablo González habían probado antes cómo se movía la ciudad cuando necesitaba algo rápido. Ahora querían algo más ambicioso: llevar el mercado completo hasta la puerta de la casa sin que nadie tuviera que empujar un carrito en un almacén.

Cuando Merqueo apareció en 2015, el país todavía miraba con suspicacia la idea de comprar frutas y verduras desde una pantalla. Pero ellos insistieron. Montaron bodegas propias, alistaron flotas, afinaron algoritmos y convencieron a miles de personas de que el mundo podía funcionar sin filas y así empezaron a crecer despacio. Después vino la pandemia, ese momento donde el encierro convirtió lo que era comodidad en necesidad. Merqueo pasó de ser una alternativa moderna a convertirse en una especie de salvavidas cotidiano. Mientras las calles se vaciaban, sus operaciones crecían hasta ocupar el Movistar Arena para distribuir pedidos que llegaban desde 22 ciudades.

Fue el tiempo del vértigo. Capital de inversión en grandes rondas, expansión a México y Brasil, nuevos centros logísticos, decenas de miles de pedidos diarios. De pronto, la promesa del supermercado digital parecía no tener techo. Era la startup colombiana que mejor entendía el ritmo de un país obligado a quedarse quieto. La gente abría la app más veces de las que abría la nevera. Todo parecía alinearse.

La pandemia, que tanto daño causó en el mundo y en Colombia dejó más de 140 mil fallecidos fue un empujón tan excepcional como irrepetible para esta compañía. Cuando el mundo volvió a caminar y los supermercados retomaron sus pasillos llenos, el uso de las aplicaciones empezó a caer. No de golpe, sino poco a poco, como cuando una fiesta se apaga sin que nadie lo note. Merqueo seguía teniendo nombre, reconocimiento, flota, bodegas. Lo que ya no tenía era el mismo volumen de usuarios dispuestos a depender de una pantalla para sus compras semanales.

El crecimiento acelerado había dejado cicatrices en la contabilidad. Para 2022, la empresa todavía no lograba ser rentable ni alcanzar el punto de equilibrio. Los gastos logísticos pesaban más que las ventas. La idea de entrar a la bolsa estadounidense se exploró, pero el ambiente financiero era adverso. A Falabella le interesó el proyecto por un tiempo, pero el interés nunca se convirtió en una oferta real. Las puertas se fueron cerrando con la misma rapidez con la que antes se habían abierto.

En 2023 llegó el síntoma inevitable: Merqueo se acogió a la figura de recuperación empresarial. Tenía deudas superiores a los 25.000 millones de pesos y compromisos en tres países. Mientras renegociaba obligaciones laborales, fiscales y parafiscales, uno de sus fundadores, McAllister, se retiró del liderazgo y dejó a Felipe Ossa al frente de la tarea más difícil: rehacer la compañía desde sus ruinas más silenciosas.

Sorprendió salir del proceso en menos de tres meses. Se hicieron acuerdos privados con acreedores y se entregó la titularidad de varias marcas a Plan B Investments, la firma la firma que manejaba aunque Merqueo mantuvo el derecho a explotarlas por un tiempo. Fue un alivio momentáneo, una señal de que el proyecto todavía podía sostenerse si encontraba el modelo correcto.

Ese modelo se intentó en 2024, cuando apostaron por un híbrido que buscaba unir la inmediatez de las tiendas de conveniencia con la comodidad del canal digital. Abrieron cinco puntos físicos en el nororiente de Bogotá, diseñados para atender compras rápidas y ofrecer comida lista para llevar. Querían hacer lo que hacían Oxxo y 7-Eleven en otros países, pero con un sello local. Era un movimiento que parecía sensato: si la gente volvía a la calle, Merqueo debía volver también.

El problema fue el entorno. Inflación alta, tasas de interés que frenaban inversiones, un mercado que exigía márgenes imposibles y un ecosistema de capital de riesgo cada vez más reducido en América Latina. Las nuevas tiendas no alcanzaron a despegar. La operación digital tampoco volvió a ser lo que fue en pandemia. Cada mes era más difícil financiar lo urgente y sostener lo importante.

Para mediados de 2025, Merqueo ya no tenía margen para otra reinvención. El 14 de julio, la app dejó de funcionar. El sitio web también. Las tiendas fueron desocupadas. No hubo comunicado extenso, solo el silencio práctico de una empresa que entiende que el final no necesita demasiadas explicaciones.

