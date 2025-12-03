Airbnb, la gigantesca empresa gringa que alquilando apartamentos y fincas hizo al año más de $10 billones en Colombia

La multinacional pasó de ser una idea con colchones inflables a un motor económico en el país: genera más 215 mil empleos y paga 32 millones de dólares en impuestos

Airbnb ha ido metiéndose en la vida de miles de colombianos y moviendo plata en las diferentes ciudades del país. En el Host Summit 2025, un evento de la plataforma en Medellín, se conocieron unas cifras que dejaron a más de uno sorprendidos. Entre los anfitriones, huéspedes, comercios y servicios alrededor de Airbnb se están generando más de 215 mil empleos en el país y cerca de $10 billones para la economía colombiana.

Según las cifras dadas, solo el alojamiento representa más de 48 mil empleos, como las personas que limpian, arreglan y reciben a los huéspedes. Pero ahí no termina la cosa porque el comercio suma otros 40 mil, el arte, el entretenimiento y el transporte más de 40 mil y el resto son los negocios familiares y todos los servicios adicionales a los que pueden acceder los visitantes.

Airbnb aseguró que más del 40 % del gasto de los huéspedes también se queda en el comercio local, es decir en la panadería de la esquina, en la cevichería improvisada de la playa o en la tienda del barrio más cercana al inmueble. Por eso no sorprende que la plataforma haya aportado $1,6 billones directamente a los anfitriones en 2024 y que los viajeros hayan dejado más de $9 billones en comercios locales. En la lista de las ciudades más populares en la plataforma esta Antioquia quien lidera con $3 billones de impacto económico y la sigue Bolívar y Magdalena que están creciendo con fuerza.

Y pensar que todo este movimiento económico que hoy genera Airbnb nació de tres gringos tratando de pagar un arriendo en 2008. Brian Chesky, Joe Gebbia y Nathan Blecharczyk nunca imaginaron que esos primeros colchones inflables que pusieron en su sala, para recibir a tres viajeros durante una convención, terminarían convirtiéndose en un gigante del turismo global.

Foto: Airbnb. Fundadores Brian Chesky, Joe Gebbia y Nathan Blecharczyk

Lo que comenzó como “Air Bed & Breakfast”, casi un experimento para sobrevivir en Nueva York, hoy es un ecosistema que mueve ciudades enteras. Los mismos fundadores, que vendieron sus primeras noches a 80 dólares, ahora ven cómo en países como Colombia la plataforma dejó de ser una alternativa para mochileros y se volvió un motor económico que compite con sectores altamente competentes. Esa idea improvisada es la que hoy conecta a quienes crearon Airbnb con miles de familias colombianas que viven, directa o indirectamente, de los viajeros que pasan por sus casas, fincas o apartamentos.

Roberto Rizo-Patrón, actual líder de ventas y Director Comercial de Airbnb para Sudamérica, destacó que mucho del crecimiento del turismo se debe al viajero local que prefiere descubrir destinos cercanos y termina llevando su plata a rincones del país que antes casi no recibían visitantes. Rizo llegó a la compañía hace casi tres años después de una trayectoria sólida en ventas y desarrollo de negocios. Antes de unirse a Airbnb, trabajó en empresas como LinkedIn, Oracle y Vivo, con más de 16 años de experiencia en proyectos y equipos comerciales en distintas empresas en toda América Latina. Desde su llegada, ha impulsado la expansión de la plataforma y el crecimiento en nuevos destinos.

Hoy en día la empresa ha pagado más de US$32 millones en impuestos en Colombia según los reportes. Pero fuera de los números quedó claro que la plataforma ya no es solo una opción para viajar barato, sino que es todo un ecosistema dentro del turismo nacional.

El turismo en Colombia sigue experimentando uno de los mejores momentos, pues no solo sigue creciendo el número de viajeros locales y extranjeros, sino que su impacto económico ya compite con sectores históricamente fuertes. Entre enero y septiembre de 2025 el país recibió 4,8 millones de visitantes no residentes y entre enero y agosto en vuelos regulares se movilizaron 37 millones de pasajeros lo que corresponde a un crecimiento del 2 % frente a 2024, según cifras de la Aeronáutica Civil y análisis de la Oficina de Estudios Económicos (OEE) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, aseguró que el turismo dejará ingresos récord por US$11.300 millones en 2025, superando incluso al carbón y al café, y consolidándose como uno de los grandes motores de la economía nacional.

En últimas, el turismo no es solo una industria sino una cadena viva donde miles de personas, participan sin imaginar el enorme aporte que generan. Y plataformas como Airbnb, con su alcance, ya hacen parte de ese motor que mueve a miles de familias que aportan a la economía del país.

