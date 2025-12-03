Tres restaurantes en Bogotá para probar comida colombiana en medio de fusiones y experiencias únicas

Bogotá tiene algo muy especial cuando se trata de comida. La ciudad no le teme a mezclar, pues aquí se junta la tradición con la técnica y los ingredientes locales con ideas que llegan desde otras partes del mundo. Por eso, para quienes buscan una experiencia diferente, le presentamos tres restaurantes que se están robando miradas y los paladares con sus fusiones y sabores sorprendentes.

1. Galenos: una cena colombo-francesa con vista 360°

Con una trayectoria de más de 14 años, Galenos está ubicado en la transversal 23 No 93 - 23 en el piso octavo, en el norte de Bogotá, un lugar desde donde se puede ver la ciudad en todo su esplendor. Este es de esos restaurantes que la gente elige para celebrar fechas especiales como cumpleaños, aniversarios, logros del trabajo, o simplemente para darse el lujo de comer delicioso. Parte del encanto de este lugar está en la vista y su distinción por la cocina.

Hace poco, Galenos fue escenario de una de esas experiencias patronímicas diferentes. El francés Víctor Lanz, chef de Sauvage, se unió con Andrés Robayo, el chef ejecutivo Galenos, para preparar una cena colombo–francesa a cuatro manos que dejó a más de uno sin palabras.

El menú inicia con unas empanadas de Boeuf Bourguignon acompañadas de un ají de tocineta ahumada, sigue con un tartar de atún tibio bañado en leche de tigre de ají lactofermentado, y termina con un postre muy tradicional de Colombia llevado a otro nivel; el arroz con leche con helado artesanal de queso y vainilla.

Galenos sigue siendo ese lugar donde la elegancia no intimida, sino que abraza. Donde la tradición también puede reinventarse sin perder la esencia.

2. Oda: una cocina que resalta lo local

Oda ubicado en la calle 140 #11-45 Torre HHC, no es un restaurante cualquiera. Aquí la fusión no viene de mezclar países, sino de unir la cocina colombiana con la idea de comer rico sin perder de vista de dónde viene cada ingrediente.

Este restaurante trabaja con huertas urbanas, campesinos, apicultores y productores locales. Cada plato es un pequeño homenaje a la tierra, preparado de forma moderna para que esos sabores familiares sorprendan.

En la cocina la magia la pone la chef Natalia Cocomá, una tolimense formada entre hornos de campo, huertas, apicultura y técnicas aprendidas en Central, en Lima. Oda ha trabajado de la mano con chefs que han pasado por cocinas de Perú y otros países, trayendo técnicas y sabores que se fusionan con ingredientes locales de forma natural y respetuosa.

Su cocina es compartir al centro de la mesa, probar, conversar y dejarse sorprender por ingredientes que antes pasaban desapercibidos.

3. Ti Amo: Italia y Colombia en una sola mesa

Ti Amo, con tres sedes en Bogotá, es uno de esos lugares donde la cocina italiana se encuentra con ingredientes colombianos sin perder naturalidad. Su carta tiene más de 25 pizzas que ya son parte del encanto del lugar. Están las clásicas, como prosciutto con burrata y también las más arriesgadas como, la Miele que compuesta por manzana, queso azul y miel de chile, la Pistacchio de stracciatella y mortadella italiana o la Roma con queso paipa, tocineta y nuez pecana.

Ti Amo es prueba de que la cocina fusión también puede nacer de lo cotidiano, de combinar técnicas italianas con productos locales para crear platos que se sienten familiares, pero que llegan con un giro inesperado.

Bogotá sigue demostrando que su gastronomía no tiene miedo a reinventarse. La ciudad ofrece propuestas que combinan sabores de otros países con productos tradicionales de nuestra tierra, incluso resaltándolos aún más.

