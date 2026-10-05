Así fue como Jaime Gilinski se convirtió en el empresario más rico de Colombia y entró al top 6 de América Latina

El envión grande fue en los últimos 5 años con la audaz movida que le arrebató Nutresa al GEA, pero es un banquero de peso y ahora quiere apostarle al petróleo

La fortuna de Jaime Gilinski Bacal ha alcanzado un crecimiento vertiginoso en el último año impulsada por sus recientes operaciones en el sector petrolero, con ubicándolo como el empresario con mayor patrimonio de Colombia. Su fortuna se ha multiplicado por más de 4.5 veces desde 2021. Tras asumir el control estratégico de Grupo Nutresa, sus movimientos más recientes abarcan los sectores de hidrocarburos y alimentos en Venezuela, así como una creciente participación accionaria en la petrolera GeoPark.

De acuerdo con la revista Forbes, la fortuna de Jaime Gilinski Bacal ascendió a US$ 17.300 millones, lo que representa un incremento del 37,38 % respecto a la medición del año anterior. La evolución de su patrimonio refleja la velocidad de esta expansión: en 2021 se calculaba en US$ 3.800 millones; en 2023 se situó en US$ 3.600 millones; en 2024 saltó a US$ 7.700 millones, y en 2025 alcanzó los US$ 10.700 millones.

La publicación especializada identifica a Gilinski como el gestor de uno de los conglomerados bancarios más importantes de América Latina, estructurado mediante una serie de fusiones y adquisiciones estratégicas. Su trayectoria profesional se inició en este ámbito tras graduarse del programa de maestría en administración de empresas (MBA) de la Universidad de Harvard en 1980, época en la que laboró en la división de fusiones y adquisiciones de Morgan Stanley.

Tres generaciones de la familia Gilinski asistieron a la posesión presidencia de Iván Duque el 7 de agosto de 2018, Isaac (padre), Jaime Gilinsky y su hijo Gabriel

Aunque reside principalmente en Panamá, posee propiedades residenciales en Londres, Nueva York, Miami y Colombia. Está casado con la empresaria panameña Raquel Kardonski, con quien tiene cuatro hijos: Gabriel, Benjamín, Joshua y Dorita. La familia Kardonski desempeñó un papel fundamental en la creación, articulación y desarrollo comercial de la Zona Libre de Colón. Asimismo, la familia fundó y ha mantenido el control accionario de Towerbank International, entidad financiera de relevancia en el centro bancario internacional panameño.

Jaime Gilinksi participa en el megaproyecto de desarrollo urbano y logístico Panamá Pacífico, ubicado en la antigua base militar estadounidense de Howard, situada junto al Canal de Panamá, donde su cuñado Henry Kardonski se desempeña como CEO y líder directivo de London & Regional Panamá el desarrollador del proyecto cuya inversión acumulada supera los USD 819 millones.

En el sector financiero es propietario desde 2003 del Banco GNB Sudameris con operaciones en Colombia, Paraguay y Perú; y en 2019 fundó el banco digital Lulo donde su hijo Benjamín es presidente de la junta directiva. En el año 2023, concretó una participación del 52,87 % de Metro Bank Holdings en Londres, donde Iván Duque pasó a formar parte de la junta directiva, en compañía el propio Jaime Gilinski y su hija Dorita Gilinski.

Jaime Gilinski en compañía de su esposa Raquel Kardonski anunciando la donación de $ 150.000 millones para la reconstrucción de hospitales, centros de salud y escuelas en Cali, su ciudad nata, tras el sismo del 10 de agosto de 2026

Consolidación y control del Grupo Nutresa

En mayo de 2023, el Grupo Gilinski (liderado por Jaime Gilinski y su hijo Gabriel), en alianza con el fondo de inversión árabe International Holding Company (IHC), acordó la adquisición de Grupo Nutresa. La transacción fue catalogada como una de las operaciones corporativas de mayor trascendencia en la historia empresarial colombiana, al desmantelar el esquema de participaciones cruzadas mantenido durante más de cuatro décadas por el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).

Durante un periodo de año y medio, el grupo promovió ocho Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) por Nutresa y Grupo Sura, lo que derivó posteriormente en un intercambio masivo de activos que le permitió controlar más del 87 % del capital social de Grupo Nutresa. Para concretar el control de la multilatina de alimentos —valorada en un rango de entre US$ 7.000 millones y US$ 11.000 millones—, Gilinski destinó más de US$ 2.500 millones en las etapas iniciales de compra.

Tras tomar el control del Grupo Nutresa entre 2023 y 2024, Jaime Gilinski asumió la presidencia ejecutiva y la representación legal del Grupo Nutresa, desde donde implementó una reestructuración de portafolio caracterizada por compras de activos estratégicos y desinversiones puntuales. Entre las adquisiciones destacan productos Yupi (que controlaba su familia), Empaques Industriales y Helados Mimo's en Colombia, la marca de helados Tío Rico en Venezuela, la confitera La Universal en Ecuador, y la empresa de máquinas expendedoras Easy Vending en Colombia. En paralelo, la organización desinvirtió sus participaciones accionarias en Estrella Andina (operadora de Starbucks en Colombia) y en Bimbo Colombia.

Jaime Gilnski y su hijo Gabriel en una Asamblea Extraordinaria de Accionistas del Grupo Sura en Medellín en 2022, en pleno desarrollo de las Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) y la disputa por el control de las empresas del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA)

Incursión en el Sector de Hidrocarburos a través de GeoPark

En marzo de 2026, el Grupo Gilinski inició la construcción de su posición accionaria en GeoPark mediante una inversión privada de capital de US$ 107 millones. En dicha operación, la junta de GeoPark emitió 12.876.053 nuevas acciones ordinarias que fueron suscritas a un valor de US$ 8,31 por título a través de la sociedad Colden Investments. Con esta compra inicial, el Grupo adquirió el 20 % del capital social de la petrolera, convirtiéndose en el mayor accionista individual con representación en la junta directiva.

Posteriormente, el conglomerado elevó su participación al 27,9 % del capital accionario, acumulando una inversión total cercana a los US$ 170 millones a lo largo de 2026. La junta directiva de GeoPark, compuesta por nueve miembros, cuenta con la participación de Gabriel Gilinski, Dorita Gilinski y el abogado Camilo Martínez Beltrán, quien también integra la junta directiva de Grupo Nutresa.

Previamente, entre septiembre y octubre de 2025, GeoPark había adquirido por US$ 115 millones el 100 % de la participación operacional en dos bloques de Pluspetrol ubicados en la formación de yacimientos no convencionales (shale oil) de Vaca Muerta, provincia del Neuquén (Argentina). Los activos corresponden a los bloques Loma Jarillosa Este (con concesión vigente hasta 2057) y Puesto Silva Oeste un bloque continuo que complementa la escala del proyecto. Con esta adquisición, GeoPark formalizó su ingreso como operador directo de hidrocarburos no convencionales mediante la técnica de fracturación hidráulica, conocida como fracking.

La petrolera diseñó un plan de desarrollo e inversión en el área de US$ 500 millones a US$ 600 millones con horizonte a 2028, enfocado en la perforación de 50 a 55 pozos. Esta inversión le permite postularse al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) de Argentina, marco que otorga beneficios como una tarifa reducida del Impuesto a las Ganancias del 25 %, exenciones arancelarias de importación, estabilidad regulatoria por 30 años y libre disponibilidad de divisas.

Adicionalmente, GeoPark obtuvo el mayor puntaje en la convocatoria pública adelantada por la empresa estatal provinciana Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) para la adjudicación del área exploratoria Corralera Noreste. El proceso se encuentra en la fase final de evaluación técnica y administrativa previa a la aprobación formal por parte del directorio de GyP.

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Jaime Gilinksi en reunión en Caracas con de la presidente interina de Venezuela Delcy Rodríguez para formalizar el acuerdo de inversión de la petrolera GeoPark en Venezuela.

Estrategia Operativa en Venezuela y Proyección de Control

GeoPark concretó su ingreso a Venezuela para operar en la Faja Petrolífera del Orinoco (una de las zonas con mayores reservas de hidrocarburos del país) mediante una alianza operativa y comercial de 25 años para la explotación del Bloque Bare con la entidad pública de control PDVSA (Petroleos de Venezuela S.A.). En este esquema, GeoPark actúa como el socio privado encargado de proveer el capital de trabajo, la tecnología y la infraestructura necesaria para incrementar la producción, a cambio de una participación en los barriles extraídos o en los ingresos generados conforme al marco normativo de empresas mixtas en Venezuela.

La negociación estratégica para el ingreso de Geopark ante el Ministerio de Petróleo de Venezuela y PDVSA fue realizada por Felipe Bayón como CEO de GeoPark, pero Jaime Gilinski actuó como respaldador financiero y de capital, a cambio de nuevas acciones lo que le permite elevará su participación actual del 28 % a un 56,3 %, convirtiéndolo en el accionista mayoritario de la sociedad. Según los términos contractuales, la participación podría incrementarse hasta el 58,4 %.

Con esta posición mayoritaria, el grupo prevé lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) dirigida a los accionistas minoritarios para consolidar el control total de la petrolera. La organización ha manifestado la intención de ofertar hasta US$ 100 millones adicionales a un precio de US$ 12,22 por acción, valor que representa una prima del 47,1 % frente al precio de su primera compra en la compañía.

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