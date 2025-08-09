La millonada que pagó Jaime Gilinski para quedarse con los helados Mimo's

Desembolsó $ 50 mil millones a los dueños de la marca los Saldarriaga de Medellín y los Robayo de Bogotá para fortalecer la oferta de helados de Nutresa

Anuncios.

El Grupo Nutresa, cuyo mayor accionista y presidente desde enero de 2025 es Jaime Gilinski, ha comprado la marca "Mimo's" mediante la adquisición del 100% de las acciones de P.C.A., Productora y

Comercializadora de Alimentos. La empresa fue adquirida por $50.000 millones y ha estado a cargo de la producción de la marca Mimo's desde 1974.

Anuncios.

Helados Mimo's que fuera fundada en 1971 en Medellín por los hermanos Iván y Jairo Saldarriaga, se unió en 2014 a Kokoriko, fundada por los hermanos Robayo Ferro, para crear el Grupo Conboca, que recibió una inyección de capital de 60.000 millones de pesos del fondo de capital privado Access SEAF, como presidente de la alianza quedó Eduardo Robayo y los dueños de las empresas quedaron como accionistas del Grupo.

El Grupo Conboca incluía las marcas Kokoriko y Mimo's, además de otras marcas de Avesco, como Alfredo, Lover's y Click, y su negocio de alimentos congelados y procesados. En abril de 2017, el Grupo

Conboca se unió a la empresa Inmaculada Guadalupe y Amigos, dueña de las marcas Andrés Carne de Res y Karmen Foods, para crear el Grupo IGA. El objetivo era optimizar la estructura organizacional y expandir internacionalmente la marca Andrés Carne de Res, y localmente a Mimo's y Kokoriko. A pesar de pertenecer al mismo grupo, las marcas mantuvieron su autonomía.

Anuncios.

Crem Helado cambio su imagen en 2019

Actualmente, Nutresa es líder en el negocio de helados en el país con su marca Crem Helado, enfocada principalmente en supermercados y tiendas de barrio. A nivel internacional, Nutresa opera Helados Bon

en República Dominicana y Pops en Costa Rica, ambas líderes en sus respectivos segmentos. La compra de Mimo's, que cuenta con 235 puntos de venta en 23 departamentos, fortalece a Nutresa en el mercado de heladerías, especialmente en el segmento minorista.

Anuncios..

En abril de este año, Mimo's anunció la llegada de Lucas Muñoz como su nuevo gerente general. La compañía espera cerrar el año 2025 con ventas por 85.000 millones de pesos, lo que representa un incremento con respecto a los 75.000 millones de pesos que alcanzó el año pasado. Unas ventas que pasarán ahora a formar parte del Grupo Nutresa, que reportó el primer semestre de 2025, ventas por $ 10

billones, lo que representa un crecimiento del 14,5 % en comparación con el mismo período del año anterior.