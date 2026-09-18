- El acelerador a fondo de la dupla Gilinski-Felipe Bayón en el negocio petrolero

GeoPark se impone en la puja por un bloque en Vaca Muerta en Argentina, después de haber entrado a Venezuela con un campo de la Faja del Orinoco

El grupo de Jaime Gilinski está volando alto y rápido en el negocio del petróleo. En una dupla ganadora con el CEO Felipe Bayón han puesto en la mira a Vaca Muerta y han respaldado su interés con una apuesta en dólares que lo tienen cerca de conseguir el bloque Corralera Noreste.

GeoPark puso sobre la mesa una propuesta que cuadruplicó la de su principal rival, la alianza entre Phoenix Global Resources y Continental Resources, liderada por el magnate estadounidense Harold Hamm, el pionero del fracking en Estados Unidos. Con un bono de acceso de 60,5 millones de dólares y compromisos de inversión exploratoria por 34 millones, está liderando la licitación que forma parte del Plan Exploratorio Neuquén 2026, con el fin de dinamizar la exploración de hidrocarburos no convencionales en 15 áreas de Vaca Muerta.

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La apuesta de GeoPark por Vaca Muerta refleja la estrategia del grupo de consolidar posiciones en sectores estratégicos de la región, combinando banca, medios y energía. La presencia de Gilinski otorga músculo financiero y capacidad de expansión a la compañía, que ya ha invertido más de mil millones de dólares en América Latina.

La expansión en Argentina comenzó en 2025 con la compra de activos de Pluspetrol, operación que le permitió incorporar dos bloques estratégicos: Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste

La presencia de GeoPark en Vaca Muerta puede tomar vuelo con la adquisición de Corralera Noreste

En estas áreas la compañía acumula reservas probadas y probables (2P) de 25,8 millones de barriles equivalentes y recursos contingentes (2C) de 44,2 millones. Estos bloques constituyen la base de su presencia en Neuquén y son el punto de partida para consolidar un núcleo de producción que ahora se complementa con la oferta por Corralera Noreste.

La llegada a Venezuela a la Faja del Orinoco

En su ingreso al negocio petrolero Gilinski ha ido con todo. En 2026, la compañía llegó a la Faja Petrolífera del Orinoco en Venezuela. Allí obtuvo la operación del bloque Bare por un período de 25 años, en alianza con la estatal Pdvsa. Esta movida marca punto clave en su estrategia regional: diversificar su portafolio con proyectos de gran escala y aprovechar la reapertura gradual del sector energético venezolano a la inversión extranjera.

De esta manera GeoPark puede convertirse en un actor clave en la integración energética latinoamericana, combinando producción de shale en Argentina con crudo pesado en Venezuela.

La dupla con Bayón

Felipe Bayón, ex presidente de Ecopetrol y hoy CEO le dio un giro estratégico a GeoPark hacia una expansión más agresiva en Argentina y Venezuela, con proyectos de shale y gas natural. Bayón, reconocido por su experiencia en negociaciones internacionales y su capacidad para liderar procesos de transformación empresarial, ha defendido que Vaca Muerta y la Faja del Orinoco son dos pilares complementarios para consolidar un hub energético regional con estándares globales. Jaime Gilinski tiene el músculo financiero para lograrlo. Forbes estimaactualmente su fortuna en US$17.300 millones, una cifra que muestra la velocidad con la que ha crecido su patrimonio en los últimos años

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De esta manera, la combinación del respaldo financiero del Grupo Gilinski, la experiencia en los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste, la apuesta por Corralera Noreste y la entrada estratégica en la Faja del Orinoco bajo el liderazgo de Felipe Bayón, coloca a GeoPark en una posición privilegiada para convertirse en protagonista del futuro energético latinoamericano.

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