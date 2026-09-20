- La viuda millonaria argentina que le posibilitó a Jaime Gilinski entrar a las grandes ligas petroleras

Edith Rodríguez, heredera de Pluspetrol le vendió a Geopark, poco antes de que Gilinski fuera socio, 2 bloques en el enorme yacimiento de Vaca Muerta en Argentina

Durante años, Edith Rodríguez fue prácticamente una desconocida para el gran público argentino. Hasta que un día puso sobre la mesa más de USD1.700 millones en efectivo y se quedó con ExxonMobile Argentina y el campo petrolero por el que estaban compitiendo los más grandes magnates Bulgheroni de Pan American Energy (PAE) y Paolo Rocca de Vista y Tecpetrol, el brazo petrolero de Grupo Techint.

Pluspetrol, la empresa que hacía 45 años había fundado su marido Luis Alberto Rey con Héctor Poli era en noviembre de 2024 una empresa de bajo perfil que su viuda y los tres hijos tenían en sus manos. A pesar de nunca salir en las fotos de las revistas dedicadas a la élites, Edith Rodríguez era la mujer más rica de Argentina, había dicho Forbes en 2020.

Durante años, la familia Rey mantuvo el 70 % de Pluspetrol, mientras lo Poli conservaban el 30 % restante. Esa estructura cambió radicalmente en 2023, cuando le vendieron su participación a sus antiguos socios. De esta manera, la familia Rey pasó a controlar la totalidad de Pluspetrol.

Luis Rey, de fuerte personalidad, inteligente y apasionado por el trabajo, cosechó amistades en el mundo empresarial y en el Club Vasco Argentino Gure-Echea, destacado en el juego de pelota. Se distinguió por su apoyo a la cultura y fue socio del Consejo Mundial de la Energía.

Falleció en febrero de 2005 a los 75 años, pero quedaron a cargo de la compañía su esposa, Edith Rodríguez, con quien se había casado en 1960, y sus tres hijos. El mayor, Ricardo Luis Rey, es actualmente el presidente de la empresa y según Forbes tiene una fortuna de USD 3.100 millones, que algunos consideran como patrimonio familiar.

Pluspetrol es la curta petrolera argentina y en este semestre ha tenido un vertiginoso crecimiento de producción

Actualmente Pluspetrol es la cuarta empresa en producción de petróleo del país por detrás de YPF, PAE y Vista- En junio de este año reportó 82.846 boe/d anualizada, con un crecimiento vertiginoso en 5 meses. Esa producción sale en su gran mayoría de las dos concesiones de fracking de Vaca Muerta y en gas es la quinta operadora de esa cuenca, con una producción de 9,3 millones de metros cúbicos diarios (m3/d).

Y fue precisamente a través de Pluspetrol la ruta que encontró Geopark para entrar a las grandes ligas del petróleo en Vaca Muerta. Felipe Bayón, quien asumió como CEO y miembro del Directorio de GeoPark el 1 junio de 2025, con 30 años de experiencia en petróleo y gas, logró el acuerdo el 25 de septimbre tras pagar USD 115 millones a Edith Rodríguez, la viuda del millonario Luis Alberto Rey, por Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste. Los bloques estaban produciendo entre 1.700 y 2.000 barriles día y se planea elevar a 20.000 para el 2028 con una inversión que rondaría alrededor de USD 1.000 millones desde el año entrante y hasta el 2031.

Cuando Jaime Gilinski empezó la adquisición de la mayoría accionaria de GeoPark seis meses después, en marzo de 2026, uno de los proyectos más interesantes en la agenda fue precisamente la operación en Argentina. Ahora le está metiendo el acelerador. En la puja con Harold Hamm el pionero del tracking en Estados Unidos, se está quedando con un bloque adicional.

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Una historia que comenzó en el papel

La historia de Luis Alberto Rey, sin embargo, comenzó en la fabricación de papel. Fue socio de la Editorial Abril, que publicaba las revistas Claudia, Siete Días y Panorama. En 1972 se convirtió en uno de los fundadores de Papel Prensa, tuvo una empresa constructora llamada Ingeniería Tauro y una fábrica de tornos mecánicos Turri.

La construcción pavimentó la vía para entrar al petróleo. En 1976 fundó Pluspetrol, con la familia de Pedro Poli, y accedió a contratos con la entonces estatal YPF para la recuperación secundaria de un pozo. Obtuvo la operación del campo Centenario, en Neuquén. A los dos años, ganó la concesión del área Ramos, en Salta, que hoy está seco. Luego instaló una planta de generación eléctrica en Tucumán, que tiempo después vendió.

En 1979 empezó su expansión internacional con negocios en Colombia y Costa de Marfil. Pluspetrol fue la compañía que más áreas de exploración ganó en el Plan Houston, que inició el gobierno de Raúl Alfonsín en 1985. Cinco años después, bajo la administración de Carlos Menem, la empresa comenzó la reactivación de áreas marginales.

Luis Alberto Rey un millonario petrólero que se hizo a sí mismo

El mascarón de proa está en Perú, donde opera desde hace más de 20 años el mayor yacimiento de gas de la región: Camisea. El gobierno de Alberto Fujimori se lo entregó en 1998 a la sociedad con Hunt Oil. En 2004 comenzó la producción en medio de la selva a la que llegaban por helicóptero.

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El portafolio de la empresa cuya sede está en Países Bajos tiene cinco yacimientos no convencionales, donde La Calera es el más importante y uno convencional, El Corcobo entre La Pampa y Mendoza. Además, una concesión offshore en la Cuenca Malvinas, en el Mar Argentino, y proyectos de litio a través de su subsidiaria Lítica Resources.

El Country Manager de Pluspetrol en Argentina, Julián Escuder y el gobernador de Neuquén Rolando Figueroa, la provincia donde está Vaca Muerta

En otras épocas exploró y operó áreas en Venezuela (fueron expropiadas), Bolivia, Colombia, Costa de Marfil, Argelia, Angola y Túnez.

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En Colombia llegó con una gran apuesta pero redujo du exposición

La historia de Pluspetrol en Colombia es bastante más amplia de lo que deja ver su portafolio actual. La compañía de Edith Rodríguez entró con fuerza a finales de la década de 2000, especialmente en crudos pesados de los Llanos Orientales, pero después fue devolviendo, terminando o cediendo buena parte de esos activos. Hoy su presencia es mucho más reducida y está concentrada en evaluación de nuevas oportunidades

Participó en la Ronda Colombia 2008 y obtuvo dos bloques destinados a crudos pesados, junto con Korea National Oil Corporation. Sin éxito. Lo intentó también sumando a los chinos de CNPC, y comprometió decenas de millones de dólares en exploración. Devolvió uno de los bloquees de Los Llanos, salió de Turpial en el Valle del Magdalena Medio, y del Putumayo donde operó cerca de Platanillo, y el de Sinù con Gran Tierra va por ese camino.

La propia Pluspetrol, que permanece jurídicamente en Colombia, dice que sus actividades están en una fase de evaluación de la expansión del negocio y de fortalecimiento del trabajo conjunto con otras empresas. Cerró un ciclo de exposición directa y examina nuevas oportunidades y asociaciones.

Una de esas oportunidades podría ser el fracking que se esté cocinando con el visto bueno del presidente Abelardo de Espriella. Un proyecto en ese sentido está avalado por su enorme experiencia en Vaca Muerta donde es uno de los grandes productores y donde está también Jaime Gilinski con Geopark, gracias a la puerta que le abrió Edith Rodrìguez con la venta de los dos bloques el año pasado.

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