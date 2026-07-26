- La millonaria inversión de los Gilinski en el sector petrolero colocó a dos de los herederos en la junta de Geopark

Jaime Gilinski continúa pisando fuerte en GeoPark tras la adquisición del 24,1% del capital accionario realizada en marzo pasado. Con la millonaria inversión de aproximadamente USD 107 millones aseguró tres miembros en la junta directiva, sumándole dos adicionales a Gabriel Gilinski, quien ya ocupaba un puesto desde la compra inicial. Pasaron a formar parte del Directorio su hermana Dorita Gilinski (única mujer en el órgano directivo compuesto por nueve miembros) y el abogado Camilo Martínez, hijo del exfiscal Nestor Humberto Martínez quien fundó el bufete Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De la Rosa (MQMGL&D) que dirige Camilo. Estos dos últimos reemplazaron en sus cargos a Sylvia Escovar y a Marcela Vaca que acompañaban al colombiano Felipe Bayón, el CEO de la petrolera.

Dorita Gilinski ya había entrado a formar parte de la directiva de otra de las inversiones de la familia, Metro Bank en Londres, donde en el 2023 reemplazó a su padre en el Consejo de administración como se cuenta en esta nota Jaime Gilinski pone a su hija Dorita al frente de su última inversión: el Metro Bank de Londres.

El expresidente Iván Duque acaba a su vez de entrar a formar parte de la directiva de la entidad financiera con sede en el Reino Unido.

Conformación del equipo directivo y perfiles clave

Los otros miembros del equipo directivo son expertos con trayectoria en el sector. Además de Bayón, están James F. Park, vicepresidente del directorio que cofundó la compañía en 2002 y ejerció como CEO durante dos décadas; Robert Bedingfield, exejecutivo con más de 30 años en Ernst & Young; Brian F. Maxted, reconocido explorador y líder en la industria de hidrocarburos; Carlos E. Macellari, especialista con más de tres décadas en exploración y gestión energética; y Constantin Papadimitriou, inversionista internacional de larga data en la compañía.

Consolidación del liderazgo operativo en Colombia

Con más de 15 años de trayectoria en el país, GeoPark se convirtió en la mayor compañía privada de petróleo y gas en Colombia tras adquirir los activos de Frontera Energy a principios de 2026 por USD 375 millones, más un pago contingente de USD 25 millones sujeto al cumplimiento de hitos operativos. Esta transacción le permitió a la empresa duplicar tanto su producción como sus reservas probadas.

Con esta integración, la petrolera proyecta superar los 90.000 barriles equivalentes de petróleo por día (boepd) para el año 2028, partiendo de niveles previos de entre 44.000 y 46.000 boepd. Sus planes inmediatos para el mercado colombiano contemplan una inversión de 120 millones de dólares durante 2026 y la perforación de nuevos pozos.

La megaapuesta estratégica en Vaca Muerta, Argentina

De manera paralela, GeoPark ratificó los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste, ubicados en Vaca Muerta (Argentina), como el eje central de su crecimiento en la región, avanzando en un proyecto adscrito al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que contempla desembolsos por más de 1.000 millones de dólares. Mientras concluye las obras de infraestructura en Loma Jarillosa Este, la compañía busca multiplicar su producción actual de 1.500 boepd hasta alcanzar los 20.000 barriles diarios en los próximos años mediante el uso de técnicas de fractura hidráulica, en asociación con la empresa estatal Gas y Petróleo del Neuquén (GyP).

Con este escenario de fondo, la corporación apunta a combinar la alta generación de caja de sus activos convencionales en Colombia (donde contempla la perforación de entre 6 y 7 pozos brutos adicionales) con una agresiva expansión no convencional en la cuenca de Neuquén. El objetivo fundamental de la organización es ganar mayor escala en el mercado energético latinoamericano y consolidar una nueva etapa de expansión sostenible apoyada en el enorme potencial de Vaca Muerta.

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